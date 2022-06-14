Выписанный из больницы пациент угнал машину скорой помощи, чтобы попасть домой

Житель Омской области угнал машину скорой помощи, чтобы доехать домой из больницы.

Инцидент произошел в Кормиловском районе ночью. Установлено, что врачи отпустили домой 35-летнего пациента после оказания помощи. Покинув здание медучреждения, он увидел припаркованное служебное авто с оставленными в салоне ключами зажигания. Мужчина сел за руль и поехал по адресу своего проживания.

— Проехав около полутора километров, остановился и бросил угнанный автомобиль на обочине дороги, продолжив путь домой уже в пешем порядке, — добавили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого за кражу 35-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в местном УМВД.