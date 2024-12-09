Юлия Дьячкова: В зоне основного риска инсульта сейчас находятся сорокалетние мужчины

Директор лечебно-оздоровительного санатория «Парус Резорт» (PARUS medical resort & spa) Юлия Дьячкова рассказала Infopro54 о том, почему важно вовремя начать реабилитацию после инсульта, а также о практиках санатория по работе с пациентами, которые пережили острое нарушение мозгового кровообращения.

— Юлия Евгеньевна, насколько сейчас актуальна тема инсультов?

— По информации Минздрава, последние 3 года в России число инсультов среди трудоспособного населения постоянно растет. Ежегодно регистрируются 450 тысяч случаев. При этом если раньше инсульт чаще выявляли в возрасте 50 лет и старше, то теперь — от 40 лет. Основная патология, с которой к нам сегодня приходят пациенты, — острое нарушение мозгового кровообращения после перенесенного инсульта. Самому молодому пациенту, проходившему у нас реабилитацию, был всего 21 год. Молодой человек пережил уже 2 инсульта подряд. Самым возрастным — 80-90 лет. Но основная аудитория санатория — это мужчины в возрасте 40 лет. По женщинам инсульты тоже бьют, но в более старшем возрасте — около 50 лет.

— Почему, на ваш взгляд, проблема инсультов молодеет и усугубляется?

— Основные провокаторы заболевания — ожирение и сахарный диабет, которые в итоге приводят к инсульту. В топ-3 причин также входят повышенное артериальное давление и стрессы, в которых мы сегодня живем уже постоянно. Пребывая на этой стрессовой волне, мы забываем про себя, про свое здоровье. Не контролируем свое давление, хотя если у вас гипертония, то это может быть одним из признаков надвигающегося инсульта.

— Что делать, если инсульт все-таки произошел?

— Последствия инсульта — это чаще всего глубокая инвалидность, так как после него восстанавливаться очень и очень тяжело. Многое зависит от того, когда начать медицинскую реабилитацию после заболевания. Например, мы забираем пациента в среднем на 14 сутки после инсульта и проводим второй этап реабилитации. Чем раньше она начинается, тем выше вероятность максимально восстановить утраченные функции.

В этом процессе главное, чтобы человек пошел. Руки восстанавливаются, как правило, хуже. Если у пациента случилась афазия, то есть нарушение речи, то это тоже требует серьезной совместной работы врача и пациента. Например, к нам в санаторий на 14 сутки после геморрагического инсульта привезли мужчину, который был в очень тяжелом состоянии, в стадии оглушения. Мы его реабилитировали, и сегодня, спустя год после инсульта, он ходит с тросточкой, то есть нижние конечности восстановились практически полностью, частично восстановилась рука, но говорит он по-прежнему плохо. Мы продолжаем работать с речью.

— Какие процедуры, которые проводит ваш санаторий, направлены на медицинскую реабилитацию?

— В первую очередь мы вертикализируем пациента, если он попал к нам в тяжелом состоянии. У нас установлены кровати-вертикализаторы, которые помогают пациента вернуть в вертикальное положение, далее мы учим пациента присаживаться, высаживаем пациента в кресло, потом ставим его на ходунки.

На следующем этапе, когда мы видим, что человек хорошо держит давление, пульс, мы его вертикализируем на антигравитационную беговую дорожку для восстановления функций ходьбы. Как правило, в первый раз большинство пациентов не могут сделать ни шага, но на второй-третий день начинают делать маленькие-маленькие шажочки и постепенно восстанавливают утраченные навыки.

Практика показывает, что как только человек начинает ходить на беговой дорожке, темпы его реабилитации ускоряются, начинают восстанавливаться верхние конечности, речь, так как в вертикальном положении у человека правильно работает сердечно-сосудистая система, лимфосистема, восстанавливается кровоток.

Также мы делаем транскраниальную магнитную стимуляцию — это высокоинтенсивная магнитотерапия на голову.

Кроме того, с пациентами работает психолог, логопед-афазиолог и многие другие специалисты ― целая мультидисциплинарная реабилитационная команда врачей.

— Сколько в среднем занимает реабилитация? И как часто ее нужно проходить?

— В рамках ОМС, если пациент тяжелый, реабилитация занимает 20 дней. Если человек приехал к нам более-менее вертикализированный, то 14 дней. Что касается количества курсов, то для тяжелых пациентов могут потребоваться три курса в год. Важно пройти восстановление в срок до 6 месяцев после инцидента, а дальше уже проводить поддерживающую реабилитацию.

— У вас медицинскую реабилитацию проходят только новосибирцы?

— Нет. К нам на лечение приезжают много жителей других регионов страны. Например, из Владимира, который находится в 3500 километрах от Новосибирска

Кроме того, к нам приезжают на обучение коллеги из других субъектов федерации. В октябре, к примеру, была конференция, в которой приняли участие около 400 заведующих и главных врачей реабилитационных отделений со всей страны. Сейчас у нас запланировано обучение специалистов реабилитационных центров стран ближнего зарубежья.

— Можете дать рекомендации, как обезопасить себя от инсульта или хотя бы снизить риск его возникновения?

— Прежде всего это контроль артериального давления, чтобы уменьшить риск артериальной гипертензии. Вероятность инсульта повышают наличие сахарного диабета, ожирения, стрессы и неправильный образ жизни.

Человеку необходимы правильное питание и спорт, хотя бы минимальные физические нагрузки. Не надо совершать спринтерские забеги, просто делайте 10-15 минут утром и вечером гимнастику. Не нарушайте режим питания, обязательно завтракайте, так как это снижает риск возникновения желчекаменной болезни.

И обязательно проходите ежегодную диспансеризацию ― она позволяет держать состояние своего здоровья под контролем.

Центр восстановительной и реабилитационной медицины PARUS

Адрес: Новосибирская область, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, д.56

Тел. 8-800-350-56-56 (звонок бесплатный)

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