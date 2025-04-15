За год ПСБ увеличил портфель финансирования новосибирских предприятий ОПК на 30%

Финансирование ОПК

По итогам 2024 года большое влияние на рост индекса промпроизводства в Новосибирской области оказали предприятия отрасли ОПК. Уже три года они максимально загружены. На некоторых объем производства вырос в разы. В других регионах Сибири также исторически много предприятий «оборонки».

Как сообщил Infopro54 заместитель управляющего по работе с предприятиями ОПК Сибирского филиала банка ПСБ Павел Масленников, портфель финансирования сибирских предприятий «оборонки» по итогам 2024 года в ПСБ вырос почти на 30%. В Новосибирской области банк работает практически со всеми заводами отрасли (С 2019 года ПСБ является опорным для предприятий ОПК. — Ред.).

По словам Масленникова, одной из самых актуальных тем для ОПК сегодня является финансирование, сопровождение и бесперебойность расчетов по контрактам при исполнении государственного оборонного заказа.

— Финансирование идет на покупку и транспортировку оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, разработку и установку программного обеспечения. За прошедший год мы в 1,3 раза нарастили число обслуживаемых контрактов по гособоронзаказу, — отмечает собеседник редакции.

Кроме того, по его словам, предприятия ОПК привлекают финансирование на модернизацию производства и диверсификацию выпускаемой продукции, что позволяет поддерживать экономику региона.

Стабильным спросом у предприятий региона пользуются депозиты — как проверенный инструмент для получения гарантированного дополнительного дохода даже при размещении на несколько дней. Так, по итогам марта портфель рыночных пассивов промышленных предприятий региона увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Спрос обусловлен возможностью оперативно реагировать на экономические изменения и получать высокую доходность, а также оперативно перераспределять средства под текущие потребности. Пассивы позволяют увеличивать доходность предприятия без рисков, с уверенностью, что деньги вовремя вернутся на счет компании, — констатирует Павел Масленников.

Кадры решают все

Крайне значимой темой для отрасли сегодня также являются кадры, от которых напрямую зависит скорость и качество выполнения гособоронзаказа. Сегодня на новосибирских предприятиях оборонно-промышленного комплекса работают тысячи высококлассных профессионалов: инженеров, проектировщиков, разработчиков, людей рабочих специальностей. ПСБ, как опорный банк для ОПК, учитывает интересы сотрудников оборонки.

— В 2024 году мы запустили новый формат обслуживания — ПСБ открыл мини-офисы для обслуживания зарплатных клиентов непосредственно на территории трех предприятий ОПК в Новосибирске. Такой формат банка в шаговой доступности позволяет заводчанам получать современные банковские услуги непосредственно на рабочем месте, — рассказал Павел Масленников.

Еще одно направление работы ПСБ — формирование финансовой культуры сотрудников предприятий ОПК через финансово-деловую игру «Время денег». Она направлена на повышение финансовой грамотности, позволяет получить и закрепить на практике навыки управления личным бюджетом, накопления и приумножения капитала, а также изучить темы, связанные с защитой от финансовых мошенников, кредитованием и снижением долговой нагрузки.

В рамках расширения социального пакета предприятий ОПК банк также предложил специальную программу поддержки для сотрудников «Уверенность» от сервиса «Правокард». В пакет услуг входят юридическая, налоговая и психологическая поддержка, помощь по дому с вызовом специалиста и другие бонусы. Консультации оказываются письменно, устно, по телефону и видеосвязи, причем не только сотрудникам, но и членам их семей. В целом это набор опций, гарантирующий работникам ОПК поддержку и помощь в решении самых разных вопросов. Павел Масленников подчеркнул, что ПСБ продолжит оказывать всестороннюю поддержку предприятиям отрасли для обеспечения ее роста и развития.