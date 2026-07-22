За полгода санавиация доставила в больницы Новосибирска 211 пациентов

В первом полугодии 2026 года санавиация в Новосибирской области совершила 109 вылетов и спасла 211 пациентов: 165 взрослых, 22 ребенка (1–17 лет) и 24 младенца. За аналогичный период прошлого года транспортировали 168 человек. Чаще всего «крылатую скорую» задействовали для эвакуации пациентов с острым коронарным синдромом, патологиями беременности, осложнениями родов, сепсисом, полиорганной недостаточностью и травмами.

Районами-лидерами по числу вылетов в этом году стали Татарский, Куйбышевский и Карасукский.

Медики работают на вертолете Ми-8, оснащенном аппаратом ИВЛ, дефибриллятором и датчиками для контроля состояния пациентов в полете. Специализированную авиамедицинскую бригаду создали в 2019 году на базе Станции скорой помощи. Там же организован пост управления санитарно-авиационной эвакуацией, который координирует действия оператора воздушных судов, отделения экстренной помощи Новосибирской областной клинической больницы, авиамедицинской бригады и районных больниц.

— За шесть лет санитарная авиация стала неотъемлемой частью экстренной помощи в регионе. При инфаркте, инсульте или тяжелых травмах после ДТП вертолет позволяет нам сократить время транспортировки. Это то самое «золотое окно»: чем быстрее доставим пациента в специализированный центр высокотехнологичной помощи, тем выше шанс на благоприятный исход, — подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

Оне добавил, что за шесть лет работы врачи авиабригады эвакуировали 2180 пациентов.

Санитарная авиация работает в рамках проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», который является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Его цель — увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

Ранее редакция сообщала о том, что вертолет для санавиации ищут в Новосибирске.