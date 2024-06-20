Заельцовский район: почему новосибирцы выбирают жилье возле площади Калинина

В районе расположены знаковые зеленые зоны для отдыха и занятий спортом: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило, парк культуры и отдыха «Заельцовский», Дендрологический парк.

— Заельцовский — район, приближенный к центру. А недвижимость рядом с центром растет в цене быстрее рынка, когда рынок идет вверх, и падает медленнее, когда происходит стагнация. Наиболее престижная локация — участки, прилегающие к станции метро «Заельцовская», вблизи площади Калинина. С точки зрения транспортной доступности это очень удобное место. Для людей, которые устали от пробок, оно очень привлекательно. Здесь конечная станция метро, отсюда ходят более 20 маршрутов общественного транспорта, благодаря чему можно быстро добраться в любую точку города, — рассказывает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В районе площади Калинина расположены объекты известного новосибирского застройщика — ГК «Расцветай».

«Расцветай на Красном» расположен в 700 метрах от станции метро «Заельцовская». Квартал подходит для любого образа жизни: от тихого и размеренного, до активного и амбициозного. С одной стороны — это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района. Семь детских садов, восемь школ среди которых лицей №159, гимназия №9, частная школа «Аврора», ТРК «Ройял Парк», ТРЦ «Калина Центр» — все в шаговой доступности. А с другой — безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера. «Расцветай на Красном» — это настоящий «город в городе», в котором возможно все: от занятий спортом до работы на свежем воздухе. Места для отдыха и фриланса органично вписываются в прогулочный маршрут, пролегающий по всей территории квартала.

«Тайм Парк Апартаменты» расположены на Красном проспекте, в шаговой доступности от двух станций метро — «Заельцовской» и «Гагаринской», рядом с ТРЦ «Ройял Парк». Неподалеку от объекта ГК «Расцветай» — зеленый массив нового экопарка, благодаря которому «Тайм Парк Апартаменты» балансируют между высоким темпом жизни центра столицы Сибири и уютной зеленой зоной.

Жилой комплекс комфорт-класса «Расцветай на Дуси Ковальчук» находится в 14 минутах ходьбы до площади Калинина. В новом жилом комплексе будет комфортно семьям с детьми. В радиусе 500 метров — школы и детские сады. В шаговой доступности с «Расцветай на Дуси Ковальчук» находятся два крупных вуза столицы Сибири: Новосибирский медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.

С верхних этажей проекта ГК «Расцветай» открываются впечатляющие виды на живописное природное окружение и современный урбанистический пейзаж.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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