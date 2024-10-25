Рекламодателям

Заморозки не будет: мэрия Новосибирска опровергла информацию о прекращении работ на станции «Спортивная» в зимний период

  • 25/10/2024, 16:36
Автор: Оксана Мочалова
Мэрия Новосибирска опровергла информацию о заморозке станции «Спортивная»
Власти города планируют заключить контракт на работы, связанные с обеспечением безопасности движения поездов

Мэрия Новосибирска опровергла информацию о том, что строительство станции метро «Спортивная» будет приостановлено в зимний период. По заверениям властей города, работы, связанные с обеспечением безопасности движения поездов и работы, связанные с сохранностью материалов и ранее смонтированного оборудования, возобновятся после заключения муниципального контракта.

— В зимний период не могут выполняться только те работы, которые связаны с риском поломки оборудования (согласно паспортов заводов-изготовителей) или с нарушением технологии монтажа при низких отрицательных температурах, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

В городской администрации добавили, что консервация объекта проводится при прекращении работ или их приостановке более чем на шесть месяцев.

— Работы на станции планируется возобновить до истечения указанного срока, — заверили в департаменте.

При этом, сроки сдачи объекта власти города не уточняют. Редакция Infopro54 направила в мэрию запрос.

Строительство станции «Спортивная» началось в 2019 году. Тогда был разработан первый проект, который прошел госэкспертизу. Ввод станции в эксплуатацию был намечен на 2022 год, к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. После того, как чемпионат был перенесен в другой город, даты открытия станции постоянно переносились. В мэрии города неоднократно отмечали, что строительство объекта велось с отклонениями от проекта. В июле 2024 года мэрия продлила разрешение на строительство станции до 24 декабря 2024 года. В августе 2024 года власти города в одностороннем порядке расторгли контракт с подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой». Недавно мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что в декабре 2024 года муниципалитет планирует отправить документацию по станции метро «Спортивная» на очередную госэкспертизу.

Ранее редакция сообщала, что китайская компания готова строить метро в Новосибирске. Компания компания China Railway Tunnel Group (CRTG) заинтересовалась не только строительством метрополитена, но и строительством новой взлётно-посадочной полосы аэропорта Толмачево и Южного транзита.

Фото Infopro54, автор- Михаил Мочалов

1

Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство метро станция Спортивная Метро Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: При применении природоохранного законодательства нужен баланс

Проблемы со штрафами за загрязнение окружающей среды будут расти как снежный ком
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Заморозки не будет: мэрия Новосибирска опровергла информацию о прекращении работ на станции «Спортивная» в зимний период
25/10/24 16:36
Власть Город
Не состоялись девять торгов на предоставление кредитов Новосибирской области
25/10/24 16:30
Власть Финансы
В Первомайке построят лыжную базу для всероссийских соревнований
25/10/24 16:00
Власть Спорт
63% россиян общались с мошенниками по телефону в этом году
25/10/24 15:50
Финансы
НСО активно развивает сотрудничество с Китаем на межрегиональном уровне
25/10/24 15:22
Власть
Учёные Новосибирска создают синтетическое топливо из пластика
25/10/24 15:00
Бизнес Наука ЦУР
В Новосибирской области недропользователи забросили без рекультивации 44 карьера
25/10/24 15:00
Бизнес Власть
Новосибирцы стали лидерами по интересу к жилью в Петербурге
25/10/24 14:08
Недвижимость
В центре единоборств рядом с «Сибирь-Ареной» будет три тысячи зрительских мест
25/10/24 13:15
Недвижимость Спорт
«Тайгер-Сибирь» прекратил вывоз раздельно собранных отходов в Новосибирске
25/10/24 12:30
Бизнес Власть Город
В сентябре новосибирцы купили в новостройках 1307 квартир
25/10/24 12:15
Бизнес Недвижимость
За поджог сельхозтехники отправился за решётку пироман в Новосибирской области
25/10/24 12:00
Право&Порядок
Новосибирск стал площадкой для проведения российско-китайского форума
25/10/24 11:45
Бизнес Власть ВЭД Экономика
Тёплую погоду на выходных пообещали синоптики жителям Новосибирска
25/10/24 11:23
Общество
«Ашан» уходит с российского рынка
25/10/24 11:00
Бизнес
Массовое похищение белок началось в Новосибирске
25/10/24 10:30
Общество Право&Порядок
Бизнес Новосибирска активизировался в соцсетях
25/10/24 9:30
Бизнес
По концессионным школам в Новосибирске насчитали ущерб 220 млн рублей
25/10/24 9:00
Власть Недвижимость
Спрос на долгосрочную аренду квартир в Новосибирске вырос почти на 40 процентов
24/10/24 19:00
Бизнес Недвижимость
Парализованная после ДТП сибирячка осталась без средств к существованию
24/10/24 18:30
Общество
Популярное
Суд оправдал женщину, которую обвиняли в краже 7 миллионов рублей в Новосибирске
25/10/24 15:30
Уклониста поймали на площади Маркса в Новосибирске
25/10/24 14:30
«Как футболист по мячу»: жильцы новосибирской высотки пожаловались на живодера, пнувшего собаку
25/10/24 13:30
Должник прятал свой «УАЗ» на территории горбольницы Новосибирска
25/10/24 13:00
Смертельное ДТП произошло в Новосибирске
24/10/24 10:30
Хирурги Новосибирска извлекли из желудка пациентки два килограмма волос
23/10/24 17:45
Новости компаний
Энергетики подготовили электросети для элеватора и зерносушильного комплекса
25/10/24 11:10
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных годовых вкладов
23/10/24 9:00
Карта «Мир» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых виртуальных карт
18/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» обеспечили подключение к электросетям объектов водоснабжения в сельских районах области
16/10/24 14:01
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 2,2 раза
16/10/24 9:15
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 выгодных трехлетних вкладов
15/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска