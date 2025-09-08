Застройщик «Талан» начинает строительство в микрорайоне «Клюквенный»

Масштабный старт

Микрорайон «Клюквенный» — один из крупнейших на сегодняшний день проектов комплексного развития территории в Новосибирской области. В числе застройщиков, занимающихся развитием «Клюквенного», — федеральная компания «Талан». На торгах девелопер приобрел право освоения двух земельных участков площадью свыше семи гектаров. Разрешение на строительство квартала компания получила в конце июля. Первая очередь домов примет новоселов уже в 2028 году.

Жилая площадь проекта составит около 110 тысяч кв. м, а общая площадь первого этапа — около 25 тысяч кв. м. Первый монолитно-кирпичный дом в квартале состоит из восьми подъездов разной этажности: от пяти до четырнадцати этажей.

И в городе, и на природе

«Талан» тщательно прорабатывает каждый проект, изучая специфику регионального рынка, предпочтения покупателей и территорию размещения будущих жилых кварталов. Девиз компании «Для родных городов с заботой о людях» реализуется в каждом из тринадцати городов России, в которых работает федеральный застройщик. Команда «Талана» показывает в проекте архитектурную традицию города и природный колорит территории — готовые здания как будто всегда тут были.

Планировочный концепт проектов «Талана» опирается на идею квартальной застройки: территория структурирована так, чтобы жителю были доступны и преимущества городского комфорта, и радости жизни на природе. Застройщик сохраняет большую часть лесных массивов. К примеру, в Новосибирске на территории комплекса будут более 700 взрослых деревьев, оформленных в два парка: Северный и Южный.

Кроме того, одновременно с жильем в своих проектах застройщик возводит все инфраструктурные элементы: паркинги, детские и спортивные площадки.

Центром притяжения квартала в Новосибирске станет соседская площадь, где будут расположены зоны для активного досуга, детский плей-хаб, лаундж-зоны и арт-объект, отражающий дух места.

Новации для городской среды

Этим летом девелопер поддержал Молодежный архитектурно-дизайнерский фестиваль «Арх-Реализация. От идеи до результата», в рамках которого познакомил будущих архитекторов с микрорайоном «Клюквенный», поделился своим опытом: как найти локальную идентичность и внедрить ее в конкретный проект. От этого каждый из них, несмотря на продуктовые стандарты, получается со своим характером и яркими особенностями. Победители конкурса приняли участие в работе по художественному оформлению общественных зон нового квартала. Для студентов это возможность увидеть свой замысел воплощенным в городе.

Компания «Талан» стала партнером фестиваля и учредила свою номинацию — «Арт-объект, передающий идентичность “Клюквенного”». Победителем стал арт-объект «Новосибирское детство» — композиция из огромных детских санок. Он будет размещен в новом квартале.

Новые смыслы КРТ

Работа с проектами в рамках модели КРТ позволяет «Талану» создавать действительно комфортную среду для жизни во всех городах своего присутствия, повышая качественные характеристики жилья:

комфортная среда — обеспечивается многофункциональным благоустройством и более просторной застройкой,

жилье для жизни — в проекте предусмотрено небольшое количество студий, большую часть квартирографии занимают просторные семейные квартиры,

детям — лучшее — современные детские площадки зонированы по возрастам и типам активностей, они сделаны из натуральных материалов с соблюдением норм безопасности,

экологичность и природность — девелопер в процессе реализации проекта сохраняет деревья, а также благоустраивает на территории парки.

В целом, квартал сочетает в себе экологичность, комфорт, современные тренды. Это интересное предложение на длинной полке новостроек Новосибирска.

***

Настоящий материал не является рекламой финансовых услуг и финансовой деятельности; не связан с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов/иных объектов недвижимости. Открытие продаж (начало заключения договоров участия в долевом строительстве) планируется после размещения проектной декларации в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…»

Компания «Талан»

Новосибирск, ул. Фрунзе, 88, оф. 704

Тел. + 7 (383) 375-375-1

Телеграм-канал

ООО «СЗ «Талан-Регион-58»