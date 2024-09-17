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Завтракают на личной террасе и знают соседей в лицо: как живут состоятельные жители премиум-квартала

  • 17/09/2024, 09:15
Завтракают на личной террасе и знают соседей в лицо: как живут состоятельные жители премиум-квартала
Нашумевший проект от известного застройщика объявляет финальный старт продаж.

Новосибирский рынок элитной недвижимости редко балует аудиторию новинками. Тем ценнее на этом фоне выглядят новые предложения от уже зарекомендовавших себя проектов. Так, главной новостью сезона стал финальный старт продаж в премиум-квартале «Новый Кедровый», где подходит к концу строительство последнего — третьего — дома. Так что сейчас лучшее время, чтобы стать резидентом квартала на максимально выгодных условиях.

Премиальность, какой она должна быть

«Новый Кедровый», расположившийся всего в 15 минутах от площади Калинина, с самого начала стал настоящим открытием для состоятельных новосибирцев, предпочитающих стиль «тихой роскоши». Квартиры здесь покупают люди, ценящие приватность, комфорт, чистый воздух и близость к природе. Среди жильцов квартала — успешные предприниматели, топ-менеджеры корпораций, блогеры и политики.

Завтракают на личной террасе и знают соседей в лицо: как живут состоятельные жители премиум-квартала

Место, где все свои: узкий круг соседей

Малоэтажные дома в 5–7 этажей с небольшим количеством квартир способствуют формированию в квартале настоящего комьюнити: вы будете знать своих соседей в лицо, а дети без труда найдут себе друзей среди сверстников. В «Новом Кедровом» вы можете подарить им настоящее детство — с играми на свежем воздухе, прятками, догонялками и другими активностями — не переживая об их безопасности.

Завтракают на личной террасе и знают соседей в лицо: как живут состоятельные жители премиум-квартала

Один из лучших дворов в Новосибирске

Одним из главных преимуществ квартала является его территория, каждый квадратный метр которой максимально продуман: здесь множество игровых площадок, спортивный комплекс со столами для пинг-понга, лаунж-зоны, гамаки, пешеходный фонтан и даже свой собственный зеленый огород! И это далеко не полный список. Детям и взрослым здесь есть чем заняться круглый год, а главное — территория закрыта и находится под видеонаблюдением. По мнению обитателей и гостей квартала, двор «Нового Кедрового» — один из лучших в Новосибирске.

Террасы, угловое остекление и потолки высотой до 3 метров

Уютная однокомнатная квартира или просторная фамильная резиденция — в «Новом Кедровом» вы точно найдете вариант, подходящий именно вам. Здесь огромный выбор планировок — от 37 до 181 кв. м, с улучшенной шумоизоляцией и увеличенным остеклением. Однако главный предмет «охоты» — квартиры с просторными террасами на крыше или первом этаже, где вы сможете обустроить зоны отдыха, завтракать на террасе и даже разбить целый сад.

Завтракают на личной террасе и знают соседей в лицо: как живут состоятельные жители премиум-квартала

Последний старт продаж последний шанс

Как уже было сказано выше, «Новый Кедровый» — это зарекомендовавший себя проект, ставший синонимом премиальности. Он уже подарил счастливую жизнь десяткам семей, которые ни разу не пожалели о своем выборе. И у вас есть возможность присоединиться к ним, выгодно купив квартиру в финальном доме квартала по цене от 6,8 млн рублей на старте продаж. Переходите на сайт!

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Фото предоставлены рекламодателем

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Новый Кедровый новостройки Новосибирска недвижимость


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