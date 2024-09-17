Завтракают на личной террасе и знают соседей в лицо: как живут состоятельные жители премиум-квартала

Новосибирский рынок элитной недвижимости редко балует аудиторию новинками. Тем ценнее на этом фоне выглядят новые предложения от уже зарекомендовавших себя проектов. Так, главной новостью сезона стал финальный старт продаж в премиум-квартале «Новый Кедровый», где подходит к концу строительство последнего — третьего — дома. Так что сейчас лучшее время, чтобы стать резидентом квартала на максимально выгодных условиях.

Премиальность, какой она должна быть

«Новый Кедровый», расположившийся всего в 15 минутах от площади Калинина, с самого начала стал настоящим открытием для состоятельных новосибирцев, предпочитающих стиль «тихой роскоши». Квартиры здесь покупают люди, ценящие приватность, комфорт, чистый воздух и близость к природе. Среди жильцов квартала — успешные предприниматели, топ-менеджеры корпораций, блогеры и политики.

Место, где все свои: узкий круг соседей

Малоэтажные дома в 5–7 этажей с небольшим количеством квартир способствуют формированию в квартале настоящего комьюнити: вы будете знать своих соседей в лицо, а дети без труда найдут себе друзей среди сверстников. В «Новом Кедровом» вы можете подарить им настоящее детство — с играми на свежем воздухе, прятками, догонялками и другими активностями — не переживая об их безопасности.

Один из лучших дворов в Новосибирске

Одним из главных преимуществ квартала является его территория, каждый квадратный метр которой максимально продуман: здесь множество игровых площадок, спортивный комплекс со столами для пинг-понга, лаунж-зоны, гамаки, пешеходный фонтан и даже свой собственный зеленый огород! И это далеко не полный список. Детям и взрослым здесь есть чем заняться круглый год, а главное — территория закрыта и находится под видеонаблюдением. По мнению обитателей и гостей квартала, двор «Нового Кедрового» — один из лучших в Новосибирске.

Террасы, угловое остекление и потолки высотой до 3 метров

Уютная однокомнатная квартира или просторная фамильная резиденция — в «Новом Кедровом» вы точно найдете вариант, подходящий именно вам. Здесь огромный выбор планировок — от 37 до 181 кв. м, с улучшенной шумоизоляцией и увеличенным остеклением. Однако главный предмет «охоты» — квартиры с просторными террасами на крыше или первом этаже, где вы сможете обустроить зоны отдыха, завтракать на террасе и даже разбить целый сад.

Последний старт продаж — последний шанс

Как уже было сказано выше, «Новый Кедровый» — это зарекомендовавший себя проект, ставший синонимом премиальности. Он уже подарил счастливую жизнь десяткам семей, которые ни разу не пожалели о своем выборе. И у вас есть возможность присоединиться к ним, выгодно купив квартиру в финальном доме квартала по цене от 6,8 млн рублей на старте продаж. Переходите на сайт!

Квартал премиум-класса «Скандиа. Новый Кедровый»

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