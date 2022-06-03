Женщина избивала сына-инвалида на камеру и отправляла ролики его отцу

Женщина проходит по двум делам: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также истязание.

По данным следствия, с 2019 года подозреваемая сожительствовала с мужчиной от которого родила двух сыновей. Постепенно отношения пары стали портиться. Мужчина злоупотреблял алкогольными напитками и часто не появлялся дома. Подозревая сожителя в неверности, находясь в эмоционально неустойчивом состоянии, женщина, зная о беспомощном состоянии сына в силу его малолетнего возраста, в период с 01 по 15 мая 2022 года причиняла ребёнку телесные повреждения путем нанесения ударов рукой по голове и бедру. Свои действия подозреваемая зафиксировала на камеру мобильного телефона, после чего отправила видеозапись сожителю, так как испытывала к нему личную неприязнь, сообщили в пресс-службе СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По имеющимся данным, пострадавший ребёнок страдает сердечным заболеванием.

— Кроме того, у женщины имеется 11-летний сын, в настоящее время он находится под опекой своего отца, и еще один ребенок того же возраста, что и пострадавший. Младшие дети изъяты у матери и помещены в социальное учреждение. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается, — цитирует радио Красноярск Главный старшего помощника руководителя следственного комитета края по взаимодействию со СМИ Юлию Арбузову.

Нерадивая мать рассказала следователю, что «была в состоянии аффекта» и «не могла управлять своими эмоциями».

Судом по ходатайству следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе краевого СК.