Рекламодателям

Женщина избивала сына-инвалида на камеру и отправляла ролики его отцу

  • 03/06/2022, 09:49
Автор:
Женщина избивала сына-инвалида на камеру и отправляла ролики его отцу
Как выяснилось, это была месть бывшему мужу, который ушел из семьи.

Женщина проходит по двум делам: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также истязание.

По данным следствия, с 2019 года подозреваемая сожительствовала с мужчиной от которого родила двух сыновей. Постепенно отношения пары стали портиться. Мужчина злоупотреблял алкогольными напитками и часто не появлялся дома. Подозревая сожителя в неверности, находясь в эмоционально неустойчивом состоянии, женщина, зная о беспомощном состоянии сына в силу его малолетнего возраста, в период с 01 по 15 мая 2022 года причиняла ребёнку телесные повреждения путем нанесения ударов рукой по голове и бедру. Свои действия подозреваемая зафиксировала на камеру мобильного телефона, после чего отправила видеозапись сожителю, так как испытывала к нему личную неприязнь, сообщили в пресс-службе СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По имеющимся данным, пострадавший ребёнок страдает сердечным заболеванием.

— Кроме того, у женщины имеется 11-летний сын, в настоящее время он находится под опекой своего отца, и еще один ребенок того же возраста, что и пострадавший. Младшие дети изъяты у матери и помещены в социальное учреждение. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается, — цитирует радио Красноярск Главный старшего помощника руководителя следственного комитета края по взаимодействию со СМИ Юлию Арбузову.

Нерадивая мать рассказала следователю, что «была в состоянии аффекта» и «не могла управлять своими эмоциями».

Судом по ходатайству следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе краевого СК.

Фото: скрин с видео допроса

253

Рубрики :

Регионы: Красноярский край

Теги : уголовное дело СКР дети


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Регоператор берет новый долг для расчета по старым

Речь идет о долгах частного предприятия перед муниципальным.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Осенью область получит нового «мусорного» концессионера

Такие планы озвучивают в профильном министерстве.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мэр прокомментировал новые аресты в муниципалитете

На этот раз речь идет о контроле за качеством работ в дорожном департаменте.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Экс-заместителя прокурора Новосибирской области объявили в федеральный розыск

По подозрению в коррупции.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Где людей могут заменить аватары из метавселенной?

Все материалы
Лента новостей

Регоператор берет новый долг для расчета по старым

03/06/2022, 10:34

Прокуратура выявила подделку протоколов голосования жителей многоквартирных домов

03/06/2022, 10:29

Осенью область получит нового «мусорного» концессионера

02/06/2022, 18:30

Новосибирский ученый избран членом-корреспондентом Российской академии наук

02/06/2022, 17:25
Популярное

Синоптики о погоде в Сибири на лето 2022

02/06/2022, 15:03

Президент России предложил обновить систему вознаграждения многодетных семей

02/06/2022, 14:43

Авиакомпания «Победа» перешла с американской на отечественную систему бронирования

02/06/2022, 13:32

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02/06/2022, 14:57

Об импортозамещении в агропромышленном комплексе Сибири журналисты расскажут в номинации «АгроПро» конкурса «Сибирь.ПРО»

02/06/2022, 11:24

ВТБ направил более 800 млн рублей на поддержку детей

02/06/2022, 11:19
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска