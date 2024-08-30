Жилой район Светлый: купить жилье по льготной программе

Рынок недвижимости подвергается влиянию экономических факторов и постоянно меняется. С 1 июля 2024 года в России отменена «Льготная ипотека с господдержкой», которая была запущена в 2020 году. Именно она на протяжении последних лет способствовала продажам жилья на высоком уровне.

«Семейная ипотека» хоть и продлена до 2030 года, теперь доступна далеко не всем.

Кредит под низкий процент могут получить лишь семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно или семьи с ребенком-инвалидом любого возраста.

Изменились и условия по «IT-ипотеке». Так, из программы исключены Москва и Санкт-Петербург, а специалист теперь должен отработать в компании до закрытия кредита.

Что касается средних ставок по рыночной ипотеке, то они на сегодняшний день превышают 20%.

С 2010 года в Мошковском районе развивается жилой район Светлый. Его первые дома строились практически в чистом поле. Сегодня это маленький отдельный город, состоящий из нескольких кварталов: «Светлый», «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Квартал высокой культуры «Ясный». Здесь есть все необходимое для комфортной жизни: школа, три детских сада, маршруты общественного транспорта, современная амбулатория, качественный фитнес-центр, магазины известных торговых сетей и компании, оказывающие все необходимые бытовые услуги.

Строительно-финансовое объединение «Основа» (застройщик жилого района Светлый) предлагает разноплановое жилье на любой вкус, будь то уютная квартира в многоквартирном доме или просторный таунхаус. На свои проекты компания предлагает разные льготные программы.

Жилой Квартал высокой культуры «Ясный» — это комьюнити-квартал класса «комфорт+», в котором проживают люди, объединенные культурным стилем жизни, ценностями и интересами. Здесь строятся только малоэтажные дома — таунхаусы. Они построены по улучшенной технологии и в едином архитектурном стиле. «Ясный» окружают лесные деревья, поэтому здесь всегда свежий воздух. Поблизости нет крупных предприятий, загрязняющих атмосферу. Приобрести квартиру в этом достаточно молодом квартале можно по разным льготным программам. Среди них ипотека для IT-специалистов, а также семейная, военная и сельская ипотеки. Лимит кредитов — от 6 до 12 млн рублей.

По данным Минсельхоза, на 22 июля в Новосибирской области выданы 823 кредита по программе «Сельская ипотека». Общая сумма сделок составила 4,4 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в 2023 году.

Альтернативой льготной ипотеки также может стать программа trade-in от СФО «Основа» — возможность без лишних проблем и за короткий срок улучшить жилищные условия. Ее суть в том, что средства от продажи старой недвижимости идут на покупку квартиры в новостройке. По этой программе в Светлом можно приобрести квартиру в «Альпийском квартале».

Этот семейный комплекс комфорт-класса также расположен в окружении живописной природы в непосредственной близи от города. Ему доступна вся инфраструктура жилого района Светлый. Квартал состоит из домов высотой до пяти этажей. Все они выполненные в едином стиле — шале. Каждая очередь комплекса будет состоять из шести домов, объединенных общим двором. В каждом доме на этаже не больше восьми квартир, а значит, меньше шума. Дворы закрыты от машин, что обеспечивает безопасность.

Также для покупки жилья в этом семейном комплексе комфорт-класса можно воспользоваться ипотекой без первоначального взноса и материнским капиталом.

Жилой район Светлый

Жилой Квартал высокой культуры «Ясный»

«Альпийский квартал»

Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал»)ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»).