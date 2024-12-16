Жилой район Светлый: оптимизм умеренный, прогнозы осторожные

Реализация планов

Уходящий 2024 год был полон потрясений для строительной отрасли: увеличение ключевой ставки и сокращение льготных ипотечных программ скорректировали предпочтения покупателей жилья и привели к сокращению спроса. Застройщики вынуждены приспосабливаться к новым реалиям.

Согласно рейтингу застройщиков РФ по накопленному объему ввода жилья, составленному экспертами ЕРЗ, СФО «Основа» (застройщик жилого района «Светлый») ― единственный девелопер региона, улучшивший свои позиции сразу на три пункта. С 2016 года компания возвела 121,450 тыс. кв. м жилья в 50 многоквартирных и 32 блокированных домах (таунхаусах).

— Не могу сказать, что для СФО «Основа» 2024 год был неудачным. Задачи, которые мы ставили перед собой, выполнены практически на 100%. По итогам года нами будут сданы дома, которые должны быть переданы инвесторам, все сроки выдержаны. А спрос в наших проектах сохранился на достойном уровне, без критического падения, — рассказал генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин.

Он добавил, что в 2024 году в Светлом полностью завершено строительство «Французского квартала». Теперь он состоит из 31 многоквартирного дома.

Растет на глазах и «Альпийский квартал». В этом году в нем реализован второй этап из шести: новоселами стали жители еще шесть домов по 32 квартиры каждый.

Продолжается развитие Квартала высокой культуры «Ясный». В 2024 году сданы 19 таунхаусов из 28 запланированных.

Кроме того, началась реализация нового проекта ― «Русские сезоны», основанного на современном русском стиле. В нем линейка типовых коттеджей в стиле кубизм с окнами в пол будет дополнена эксклюзивными проектами, которые разработаны с учетом особенностей участков и пожеланий клиентов.

Социальные объекты

Светлый ― один из ярких примеров комплексного развития пригородной зоны Новосибирска. Он похож на мини-город, в котором есть все необходимое для жизни и отдыха. Здесь проживают более 12 тысяч человек. Во всех кварталах жилого района застройщик прежде всего ориентируется на людей. Жилой район Светлый связан с городом Новосибирском постоянными маршрутами. В этом году один из них удалось продлить до новых кварталов. В жилом районе работают торговые сети, образовательные учреждения, медико-лабораторный центр с регистратурой, где ведут прием квалифицированные врачи. Кроме того, постоянно добавляется инфраструктура, увеличивающая уровень комфорта.

Благоустроенные для прогулок территории, оборудованные для активного и пассивного отдыха площадки, уютные скверы и беседки на территории жилого района тоже создают дополнительный комфорт и являются точками притяжения для жителей Светлого. Особенно выделяется среди них «Мемориальный комплекс благодарности предкам», где проводятся общепоселковые праздники.

— Строительно-финансовое объединение «Основа» — это производственная система. Ее концепция, как и концепция самого проекта «Жилой район Светлый», основана на создании необходимых возможностей для комфортной разносторонней жизни людей. Мы не зарабатываем на социальных объектах — это наши обязательства перед людьми, покупающими дома и квартиры в Светлом, — подчеркивает председатель совета директоров СФО «Основа» Владимир Никонов.

На территории поселка действует современная большая школа на 550 мест. Она уже сегодня работает с перегрузкой, и с запуском новых кварталов нагрузка на образовательное учреждение увеличивается. Сегодня вместе с Минобразования области застройщик ищет варианты расширения возможности школы.

Для дошколят в 2024 году объединение «Основа» передало администрации Мошковского района четвертый детский сад. Он находится во «Французском квартале» и рассчитан на 120 ребятишек. Кроме того, в этом году заложены фундаменты еще трех дошкольных учреждений.

Стоит отметить, что все дошкольные учреждения в Светлом расположены на первых этажах жилых домов с прилегающими к ним оборудованными детскими площадками. Такой вариант размещения детских садов еще в 2018 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал чрезвычайно перспективным и поручил региональному Министерству образования и департаменту образования мэрии города перенимать опыт, применяемый в Мошковском районе.

Еще один значимый проект, реализуемый на территории Светлого, ― филиал Мошковской детской школы искусств. В этом году СФО «Основа» выделило и реконструировало под него помещение площадью 500 кв. м. Сейчас муниципалитет приобретает для нее необходимое оборудование. Появится на территории жилого района и современная библиотека.

Большое внимание в Светлом уделяется спорту. В сентябре на территории жилого района прошел первый в Сибири квадрофест, в нем участвовали восемь команд (56 экипажей).

А в ноябре, по просьбе Федерации по борьбе, состоялся открытый региональный спортивный турнир по киокушинкай на кубок жилого района Светлый. В нем приняли участие 500 спортсменов со всей Новосибирской области. В настоящее время СФО «Основа» работает над проектом спортивного комплекса. По задумке застройщика он будет универсальным и станет местом проведения не только спортивных, но и культурных мероприятий.

Стоит отметить, что очередным шагом в реализации идеи современного, комфортного и безопасного жилья семейного формата, а также для усиления работы охранного предприятия в Светлом в этом году заработал участковый пункт полиции. Компания-застройщик Светлого на безвозмездной основе построила и по договору аренды передала помещение для него администрации Барлакского сельсовета при поддержке администрации Мошковского района. Помимо комфортного рабочего места, участковому предоставлена квартира для проживания.

— Численность населения в Светлом растет, и появление участкового в жилом районе — гарант защиты граждан и общественного порядка. В перспективе мы планируем усилить работу по контролю за порядком и подключить к этому процессу добровольцев, — рассказал Владимир Никонов.

Общественные инициативы

Владимир Никонов подчеркивает: развитие любой территории зависит не только от застройщика, но и от общественности. Чтобы жители Светлого чувствовали себя активными участниками всех проявлений жизни, в Светлом создаются соответствующие условия.

— СФО «Основа» заинтересовано в развитии общественного самоуправления, в активности жителей. В структуре нашей компании появилась группа людей, отвечающих за развитие общественной активности граждан. Мы выделили общественное пространство, где собираются активисты, обсуждают проекты и проводят небольшие мероприятия. Отрадно, что одной из первых к нам пришла волонтерская команда, которая оказывает помощь участникам СВО, — говорит собеседник редакции.

Для поддержки общественных инициатив, предприятиями входящими в СФО Основа образован общественно- полезный фонд «Фонд добрых дел». Его задача оказывать финансовую и другую помощь людям, проявляющим инициативу в работе с детьми, обустройству жилых кварталов, оказанию помощи нуждающимся и так далее.

Перспективы развития

В СФО «Основа» уверены, что жилой район Светлый, который уже сегодня является визитной карточкой Мошковского района, в 2025 году продолжит свой рост и процветание.

— Мы воспринимаем следующий год как некую систему вызовов для нашей компании, но, по нашим предварительным оценкам, мы справимся. Во-первых, ставим перед собой задачу сохранить объемы строительства, достигнутые в этом году. Во-вторых, намерены сохранить доступность жилья, повышая его качество и привлекательность, — говорит Владимир Никонов.

Антон Рехтин отметил, что застройщик не сбавляет темпы строительства и заинтересован в молодых, идейных, талантливых кадрах. В целях их привлечения и подготовки, компания сотрудничает с Новосибирским архитектурно-строительным колледжем. Его студенты теперь проходят практику по прямому профилю обучения на строительных объектах в жилых кварталах Светлого. Возможность адаптироваться к реалиям получают маляры, штукатуры, плотники, сварщики, слесари-сантехники, а также плотники-бетонщики.

— Для нас кадры — это основное достижение. Мы гордимся своим коллективом. Многие ребята получили дополнительное образование, повысили квалификацию и выросли в профессиональном плане, — говорит Антон Рехтин.

Однако он подчеркнул, что в данной ситуации для сохранения темпов строительства и поддержания рентабельного уровня продаж, девелоперам как никогда необходима поддержка государства.

— Мы работаем в сегменте доступного жилья, и у нас не было затоваривания или большого количества нераспроданных объектов. Тем не менее сегодняшняя ситуация сдерживает развитие строительства новых объектов. Для развития инфраструктуры и социальных объектов нам не обойтись без поддержки власти. Кроме того, очень важным нюансом я считают изменение цен на стройматериалы: по сравнению с 2023 годом они подорожали в несколько раз. Если государство изыщет возможность убрать из цен спекулятивную составляющую, то это могло бы снизить стоимость жилья и сделать его более доступным для жителей, — говорит собеседник редакции.

Жилой район Светлый

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Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский квартал») ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»).