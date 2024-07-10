Жить не как все: от старейшего издательства до стильного лофта

Исторически в этом здании располагался филиал одного из старейших издательств России — «Науки». При реновации новосибирский девелопер сохранил индустриальный стиль здания, что сделало возможным создание настоящего лофта — с высокими 5-метровыми потолками и огромными окнами в 3,5 метра. Эти архитектурные особенности плюс антресольный этаж в каждом лоте — преимущество проекта «Лофт. Наука».

В сибирском городе с недостатком солнца огромные витражи и второй свет создают ощущение легкости и простора. Двухуровневые апартаменты — возможность для воплощения самых смелых дизайнерских идей. Этот проект будет интересен людям, ценящим свободу и неординарные решения, а сформированный имидж лофтов как модного места для жизни привлекает и уже состоявшихся бизнесменов, и молодых людей старше 25 лет.

Вертикальные лоты универсальны. В них будет удобно как семьям с детьми, так и тем, кто живет один, представителям творческих и публичных профессий. Кроме того, грамотно воплощенная идея «наращивания» жилого пространства за счет антресоли повысит привлекательность объекта при его продаже или сдаче в аренду.

— Антресольный этаж внутри комнаты позволяет организовать пространство так, чтобы в нем поместилось все самое нужное. Размещение спальной зоны на антресоли — трендовое решение, позволяющее освободить место внизу, отделить спальную зону от остального пространства и сделать ее максимально уютной и комфортной, — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Подъездные холлы апарт-отеля «Лофт.Наука» учитывают насыщенный ритм жителей мегаполиса, которым важно успеть все и сразу. Лобби разделено на сервисные помещения, зону ресепшн и места для отдыха, где резиденты не будут мешать друг другу.

Апарт-отель «Лофт.Наука» — многофункциональный комплекс, который аккумулирует в себе насыщенную инфраструктуру: магазины, кофейни, просторные лофты под различные бизнесы, велнес- и фитнес-студии, салоны красоты — все в минутной доступности для резидентов апарт-отеля.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

ул. Орджоникидзе, 23

тел. +7 (383) 255-00-83

лофтнаука.рф

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