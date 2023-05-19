Житель Белгородской области бросил боевую гранату во двор неприятеля

Как сообщает Telegram-канал Shot в городе Валуйки правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах ссоры между соседями, в результате которой во дворе жилого дома взорвалась граната Ф-1.

По данным издания, 35-летний мужчина постоянно ругался со своим соседом. В одну из таки ссор он вооружился гранатой и бросил ее соседский двор. Взрывом гранаты были повреждены забор и фасад дома. в результате происшествия никто не пострадал.

Злоумышленник задержан, против него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. В настоящее время оперативники выясняют, где он смог достать боевую гранату.

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