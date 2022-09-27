Житель Искитима, убивший собутыльника гитарой, приговорен к 7,5 годам колонии

По сообщению Искитимского районного суда, подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима в течение 7,5 лет.

Напомним, инцидент произошёл в Искитиме в декабре прошлого года. Двое мужчин распивали алкоголь. В разгар веселья между ними завязалась ссора «на почве личных неприязненных отношений», в ходе которой обвиняемый нанес гитарой в область головы потерпевшего не менее трех ударов. Избитый умер на месте.