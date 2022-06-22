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Житель новосибирского поселка Сосновка чудом выжил после наезда тепловоза

  • 22/06/2022, 09:44
Автор:
новости Новосибирской области
Пьяный юноша уснул прямо на железнодорожных путях.

В Новосибирской области поезд сбил уснувшего на путях 23-летнего жителя поселка Сосновка, сообщает сайт Восточного межрегионального следственного управления СК России.

Уточняется, что ЧП случилось днем 20 июня на седьмом соединительном пути в маневровом районе Пашино. Молодой человек был пьян и уснул в колее железнодорожных путей.

Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но травм избежать не удалось. Пострадавший оказался жителем поселка Сосновка. Его доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее под колёсами грузового поезда в Советском районе Новосибирска погибла 19-летняя девушка.

Фото: flickr.com — Logan Voss

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : происшествие железная дорога


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