Житель новосибирского поселка Сосновка чудом выжил после наезда тепловоза

В Новосибирской области поезд сбил уснувшего на путях 23-летнего жителя поселка Сосновка, сообщает сайт Восточного межрегионального следственного управления СК России.
Уточняется, что ЧП случилось днем 20 июня на седьмом соединительном пути в маневровом районе Пашино. Молодой человек был пьян и уснул в колее железнодорожных путей.
Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но травм избежать не удалось. Пострадавший оказался жителем поселка Сосновка. Его доставили в больницу и оказали необходимую помощь.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее под колёсами грузового поезда в Советском районе Новосибирска погибла 19-летняя девушка.
Фото: flickr.com — Logan Voss
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