Жители Новосибирской области чаще всего ходят по ДМС на физиотерапию, а Тувы — к терапевту

Об этом на пресс-конференции в Новосибирске рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

В Новосибирской области топ самых посещаемых процедур возглавляет физиотерапия (6%) и сдача общеклинических анализов (5%), а терапевт (4%) – специалист, к которому обращаются чаще всего. В Республике Тыва люди также чаще всего сдают приходят на консультацию терапевта (11%), из обследований им чаще всего назначают биохимический анализ крови (6%) и УЗИ сосудов головы и шеи (6%).

Физиотерапия (6%) — самая часто назначаемая процедура и в Томской области. Кроме этого, жители региона часто получают назначение на консультацию невролога (6%) и общие анализы (5%).

В некоторых регионах в перечень популярных медицинских услуг входят менее распространённые обследования и специалисты. В Алтайском крае восьмое место по популярности занимает анализ на гормоны щитовидной железы (3%). В Республике Алтай на восьмом месте — консультации травматолога (3%), а на 10-ом исследование на чувствительность к антибиотикам (2%).

Жители Красноярского края и Омской области довольно часто получают направления на сеансы иглорефлексотерапии (1% и 2% соответственно) или иглоукалывания. Эта процедура занимает 10-ое место в топ-10 обоих регионов.

За пять месяцев 2024 года медицинские страховые полисы в СберСтраховании оформили уже более 217 тыс. человек, это лишь на 30% меньше, чем за весь прошлый год. По итогам 2023 года, клиенты СберСтрахования смогли получить медицинскую помощь на общую сумму более 600 млн рублей.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Инвестиции в своё здоровье и здоровье своих сотрудников — всегда беспроигрышный вариант. И мы с удовольствием отмечаем, что такой тренд всё прочнее становится частью корпоративной культуры компаний всех сегментов: от микробизнеса до крупнейших холдингов страны. Кроме того, мы в СберСтраховании отмечаем рост интереса к страховому полису, который позволяет получить помощь, если у человека выявлено серьёзное заболевание: онкология или проблемы с сердцем и сосудами. За пять месяцев 2024 года по этой программе застраховано на 83% человек больше, чем в 2023 году. 6% новых клиентов компании проживают в регионах Сибири: больше всего их в Кемеровской области и Красноярском крае».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера: