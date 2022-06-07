Жительница Алтая больше года скрывала смерть сына-инвалида

Жительница Шебалинского района Республики Алтай больше года получала пенсию по инвалидности и социальные выплаты за умершего сына, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
— В ходе проверки установлено, что жительница Шебалинского района более года получала пенсию по инвалидности и иные социальные выплаты на ребенка-инвалида, который умер, — говорится в сообщении.
О смерти ребенка женщина не сообщила в Пенсионный фонд РФ и продолжила незаконно пользоваться назначенными ему льготами.
После проверки ей предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 159.2 УК РФ и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Ее дела отправлены в Отделение МВД России по Шебалинскому району.
Похожая история произошла в Краснодарском крае. В январе 2019 года выяснилось, что многодетная местная жительница шесть лет скрывала гибель своего сына и получала на него пособие.
Фото: flickr.com — Katerina Jewel
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