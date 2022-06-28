Жительница Барабинска убила младенца из-за плача

Жительница Новосибирской области обвиняется в убийстве своего шестимесячного ребенка, сообщает региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

По информации ведомства, это произошло 17 июня в городе Барабинске. Обвиняемая не могла успокоить малыша, качала его на руках, но в один момент не выдержала и бросила его с силой на диван.

В результате одного броска ребенок получил травмы, от которых скончался на месте.

29-летнюю мать не стали заключать под стражу, она полностью признала свою вину, отмечает ведомство. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Это не первый случай, когда россияне убивают своих детей из-за плача. В мае жительница Тверской области до смерти избила грудную дочь, которая капризничала в ночное время. Женщина ударила ребенка головой о детскую кроватку, после чего нанесла младенцу несколько ударов кулаком в спину. Ранее в больнице Тувы скончалась 9-месячная девочка, поступившая в медучреждение в состоянии комы. Позже выяснилось, что перед этим отец избил ее за плач.