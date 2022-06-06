Жительница Красноярска не может похоронить новорожденную дочь из-за слишком маленького веса девочки

Девочка родилась живой, она лежала на аппарате ИВЛ, получала препарат для работы сердца и антибиотики. Мать носила ей молозиво и молоко каждые 3 часа. 31 мая утром сердце ребенка перестало биться, по протоколу еще полчаса ее должны были реанимировать, как и любого живого человека.

— Похоронить дочь официально можно только с нужными документами. Я прошла несколько кабинетов. Но все время слышала про 440гр, и срок жизни менее 7 суток. Ребенок не попал в стандарт. И будто и не рождался, и не умирал, хотя лечили ее и спасали, как живого человечка, — рассказала мать девочки корреспонденту «ТВК Красноярск».

По словам матери, после прощания ей сообщили, что документы на ребенка не положены (свидетельство о рождении и справка о смерти).

На руки она получила только личную медицинскую выписку на три листа. По словам красноярки, с отчетом о вскрытии ей пообещали выдать документ, подходящий для захоронения, но пока его нет. В Минздраве своя версия. По данным ведомства, женщина уже получила нужную справку.

Какая именно справка была выдана в медучреждении и по какой форме, в Минздраве не уточнили.

По словам Игоря Коробейникова, руководителя похоронной компании «В последний путь», они могут выполнить техническую сторону вопроса, даже если единственным документом является «справка о выкидыше». Однако для выделения участка под захоронение необходимо свидетельство о смерти. Он посоветовал обратиться в Департамент горхозяйства и выразил уверенность, что там войдут в положение девушки.