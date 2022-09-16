Жителя Куйбышева пришлось караулить в засаде, чтобы госпитализировать в тубдиспансер

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области, в Куйбышеве 41-летний местный житель, имея открытую форму туберкулёза, отказывался от лечения, объясняя это тем, что самочувствие у него от этого только ухудшается.

Так как в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство, судебный пристав районного отделения должен был вручить должнику требование об исполнении судебного решения, но его дома не застал.

— Неравнодушные жильцы рассказали все, что им известно, чтобы помочь его найти, лишь бы он никого не заразил, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Начальник отделения по Куйбышевскому и Барабинскому районам Александр Колмаков решил поставить судебного пристава у дома должника. И когда мужчина вернулся домой, а это произошло через два дня, его и встретил сотрудник в погонах, который незамедлительно вызвал медицинских работников противотуберкулезного диспансера и сопроводил карету скорой помощи до места назначения.

В настоящее время пациент проходит курс стационарного лечения от туберкулеза.