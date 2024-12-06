Жизнь на высоте: двухуровневые апартаменты на Красном проспекте

«Тайм Парк» — объект высокой степени готовности. Большой метраж и свободная планировка двухуровневых апартаментов позволят рационально распорядиться пространством. Панорамное остекление обеспечивает хорошую освещенность и делает помещение более «воздушным» и объемным. Вид из окна на Красный проспект и площадь Калинина наполнит энергией и позволит чувствовать себя в центре событий, а вечерние огни добавят романтики в повседневную жизнь.

Одна из главных составляющих высокого инвестиционного потенциала апартаментов — локация. Гостям и жителям комплекса будет удобно жить в темпе мегаполиса, не тратя лишнее время на дорогу и имея под рукой доступ к нужным сервисам.

У проекта ГК «Расцветай» — уникальное сочетание преимуществ: локация и разумная стоимость квадратного метра. Апарт-комплекс расположен на Красном проспекте в шаговой доступности от двух станций метро — «Заельцовской» и «Гагаринской». Еще одна значимая характеристика — цена, благодаря которой приобретение апартаментов в комплексе станет выгодной покупкой. Все это делает проект привлекательным как для проживания, так и для сдачи в аренду.

Тренду на рост популярности апартаментов способствует и увеличение спроса на этот вид недвижимости в краткосрочную аренду. Один из факторов — развитие туристического направления в Западной Сибири. К примеру, в Новосибирске много транзитных туристов, которые, например, едут на Алтай и останавливаются в столице Сибири на 3-5 дней. По данным «Островок.ру», в Новосибирске каждое второе бронирование приходится на апартаменты и апарт-отели.

В «Тайм Парке» можно приобрести апартаменты с ремонтом под ключ, выполненным по современному дизайн-проекту. Застройщик предлагает ремонт в нейтральной цветовой гамме. Нейтральные цвета в интерьере — неизменная классика, способная выдержать любые сочетания и эксперименты. Такое решение идеально подойдет для проживания или скорой сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Еще одно преимущество готовой отделки для многих покупателей — комфорт, исключающий все хлопоты ремонта.

До 31 декабря 2024 года доступны специальные условия на приобретение апартаментов в апарт-комплексе «Тайм Парк»*.

* С подробностями можно ознакомиться на сайте компании или по телефону

Офис продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

VK

Телеграм-канал

ООО СЗ «Янтарь». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф