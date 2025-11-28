Рекламодателям

Жизнь в формате «все включено»: почему выбирают район Светлый

  • 28/11/2025, 09:10
Автор: Оксана Мочалова
Жизнь в формате «все включено»: почему выбирают район Светлый
Ключевой принцип развития жилого района — опережающее создание социальной инфраструктуры

Понятие «социально ответственный застройщик» набирает обороты, и застройщики стремятся в своих проектах не только строить дома, но и учитывать интересы жителей, заботиться об экологии и обеспечивать социальную инфраструктуру. В жилом районе Светлый это понятие стало изначально руководством к действию.

15 лет назад сложно было поверить, что на пустом поле рядом с Новосибирском вырастут современные кварталы. Сегодня здесь живут более 14 тысяч человек — тех, кто переехал из Новосибирска, области и даже из других регионов. Их выбор доказал: люди ищут не только квадратные метры, но и качество жизни.

Школа-рекордсмен

Одним из первых масштабных социальных проектов на территории Светлого стало строительство современной школы. Она распахнула свои двери в 2020 году и за 5 лет превратилась в целый образовательный хаб: с лабораториями, мастерскими, а также разнообразными кружками. Один из таких кружков перерос в настоящий музей, который постоянно пополняется экспонатами, интересными историями и фактами из жизни светловчан. Также в школе регулярно проводятся занятия по программированию и робототехнике.

Учебное заведение стало настолько популярным, что вместо запланированных 500 учеников здесь сейчас учатся более 1200 детей не только из Светлого, но и из близлежащих деревень и сел, а также коттеджных поселков, строящихся неподалеку. Именно поэтому одним из вопросов ближайшего будущего для девелопера является строительство новой школы на 1500 мест со спортивным блоком и столовой.

Кроме того, школа в Светлом с первых дней стала излюбленной площадкой для проведения мероприятий разного уровня. Несколько лет подряд она принимает в своих стенах крупные региональные и межрегиональные турниры по разным видам спорта.

Так, турнир по киокушинкай, который проходит в Светлом уже четыре года подряд, становится все популярнее не только среди спортсменов, но и среди болельщиков. В этом году побороться за призовые места в разных возрастных категориях приехали более 500 спортсменов из Новосибирска, Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской области и, конечно, Мошковского района.

турнир по киокушинкай

Центр притяжения для творческих личностей

Значимым событием 2025 года в жилом районе Светлый стало открытие филиала Мошковской детской школы искусств, расположенного по соседству со школой. Это событие ждали все — и дети, и взрослые. Не только из Светлого, но и близлежащих населенных пунктов. На сегодняшний день в ней обучаются 200 юных дарований. Помещения под учреждение были подготовлены по техзаданию администрации Мошковского района СЗ «Антарсити» (входит в СФО «Основа») и переданы администрации Мошковского района на льготных условиях.

открытие филиала Мошковской детской школы искусств

Школа расположена на первом этаже многоквартирного дома, поэтому все занятия проводятся в определенные часы. В ней работают 5 отделений, в том числе отделение живописи, музыкального фольклора, народных инструментов и фортепиано. Еще одно отделение — хореографического творчества — единственное на территории Мошковского района. Оно функционирует с уклоном в спортивные бальные танцы, по его окончании все ребята получат дипломы государственного образца.

Для детей в школе искусств создана добрая, семейная обстановка. Помещение оснащено просторными залами, раздевалками и душевыми, а в уютной библиотеке ребятишки могут не только почитать увлекательную литературу, но и отдохнуть, послушать музыку и пообщаться со сверстниками.

Дороги, которые объединяют

Большое внимание девелопер уделяет и развитию дорожно-транспортной сети на территории жилого района. В этом году застройщик вложил в строительство дороги, соединившей многоквартирные дома первой территории застройки Светлого со школой на улице Рассветной, около 9 млн рублей. Это решение помогло разгрузить дворы от машин и повысить безопасность детей. В дальнейшем она будет продлена до новых локаций: «Французского» и «Альпийского» кварталов.

Светлый

Стоит отметить, что в 2026 году будет завершено строительство еще одной дороги до школы в Светлом — от дороги на село Локти. Средства на нее выделены администрации Барлакского сельсовета при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, регионального Заксобрания, администрации и Совета депутатов Мошковского района. На сегодняшний день дорога находится на стадии проектирования.

в 2026 году будет завершено строительство еще одной дороги до школы в Светлом

Забота во всем

Для дошколят в Светлом и его кварталах сегодня действуют 4 современных детских сада. Все они расположены на первых этажах жилых домов с прилегающими к ним оборудованными детскими площадками. При этом все без исключения дошкольные учреждения застройщик передает муниципалитету полностью укомплектованными, включая игрушки, мебель, детские музыкальные инструменты, а также спортивное оборудование.

детский сад в Светлом

Кроме того, на территории Светлого построены медицинский центр, опорный пункт, крупный ТЦ, супермаркеты известных сетей, магазины, торговые ряды, пункты выдачи и многое другое. При этом забота девелопера о жителях проявляется в мелочах. Создаются зоны отдыха, на территории устанавливаются различные арт-объекты, сейчас проектируется парковая зона отдыха.

Одним из популярных среди светловчан мест стало лофт-пространство по адресу улица Согласия, 6. Здесь можно пообщаться и отдохнуть в атмосфере Discay — без лишних ограничений. Особое внимание уделяется инициативам самих жителей. Благодаря «Фонду добрых дел», реализовано большое количество проектов разного уровня. Это помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, поддержка работы творческих и спортивных объединений и многое другое.

А соседские центры «Светлое место» и «Дом дружбы» объединили жителей Светлого по интересам и стали многофункциональными пространствами. Здесь отмечаются праздники и дни рождения, проводятся мастер-классы — от рукоделия до кулинарных экспериментов, организуются киновечера с обсуждениями любимых фильмов, а также придумываются разные активности: занятия йогой, настольные игры и другое.

Мечта становится реальностью

Район находится в постоянном развитии. Девелопер прислушивается к пожеланиям жителей и реализует все новые проекты, направленные на улучшения комфорта проживания на территории Светлого. Уже приняты решения об открытии большого кафе на въезде и строительстве спортивного комплекса.

Сегодня Светлый — это среда, где продумана каждая деталь, где все под рукой. Именно такую философию исповедует застройщик района Светлый, который не просто возводит стены, а создает полноценную экосистему для жизни. Секрет популярности района прост — это удачное сочетание доступного жилья, близости к природе и Новосибирску, а главное — продуманной инфраструктуры, которая создается сегодня с запасом на завтра. Это место, где хочется растить детей, строить карьеру и просто жить с удовольствием.

Жилой район Светлый 
