Жизнь в стиле эко: в квартале «На Кедровой» открыты продажи новых домов

  • 08/12/2025, 13:55
ГК «Расцветай» открыла продажи в новых домах масштабного проекта — эко-квартала «На Кедровой». Развитие квартала идет полным ходом: этим летом новоселы двух домов уже получили ключи от своих квартир

Их впечатления подтверждают, что концепция комфортной и экологичной среды «На Кедровой» успешно воплощается в жизнь.

— Первое, что покоряет, — это придомовая территория, — делится Анна, одна из новоселов. — Она не просто благоустроена, она продумана до мелочей. Особый восторг у семей с детьми вызывает современное игровое пространство. А какая здесь крутая детская площадка! Это не стандартный пластиковый набор, а целый игровой комплекс. Дети готовы проводить там все свободное время.

«На Кедровой»

В основе концепции эко-квартала «На Кедровой» — создание добрососедской комфортной атмосферы. Здесь благоустраиваются около 7 гектаров дворов без машин, с лаунж-зонами, спортивными комплексами и беговыми дорожками. Одной из ключевых локаций квартала стала центральная площадь с сухим фонтаном, который торжественно был открыт в августе.  Для маленьких жителей обустраиваются разнообразные игровые пространства. Центром притяжения станет большой плейхаб с песочницей, качелями и игровой скульптурой «Динозавром».

— Мы разрабатывали концепцию так, чтобы удобно и интересно было не только малышам, но и более старшим детям, и их родителям, и даже бабушкам с  дедушками, — пояснили в ГК «Расцветай», — Решить эту задачу стало возможным за счет большой территории, широкого выбора активностей для спорта и спокойного отдыха. Мы сохранили много взрослых деревьев во дворах эко-квартала, так у жителей появится свой «домашний» лес, доступный для безопасных прогулок в любое время.

Еще одно преимущество эко-квартала «На Кедровой» развитие внутренней инфраструктуры. Жителям не придется уезжать за пределы дома: сетевые магазины, пункты выдачи, салоны красоты, кафе и собственный детский сад создадут полноценную среду для жизни внутри квартала.

разнообразные игровые пространства

Эксперты считают, что выбор в пользу таких масштабных проектов — оправданное вложение средств. Большая благоустроенная придомовая территория с площадками для детей разных возрастов, парковочные места, собственная коммерческая и социальная инфраструктура делают такие объекты наиболее привлекательными для потенциальных покупателей.

— Стоимость квадратного метра в этом проекте будет идти вверх, вложения в новостройки выгодны, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — По мере освоения территории эко-квартала «На Кедровой» и ввода новых домов цены будут только расти.

Расцветай НовосибирскОфисы продаж эко-квартала «На Кедровой»
тел. +7 (383) 255-00-83
ул. Кедровая, 80/1а
гкрасцветай.рф
