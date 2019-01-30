ЗСЖД сокращает срок доставки грузов

В 2018 году ЗСЖД удалось увеличить объёмы и скорость доставки грузов по территории России. Об этом сообщил замначальника территориального управления Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирской области Григорий Манаков на заседании транспортной коллегии в правительстве Новосибирской области.

— В 2018 году увеличилось количество контрейлерных поездов, перевозящих автофургоны с грузом. Теперь поезда идут от Новосибирска до Москвы в течение 3-4 суток, что гораздо быстрее, чем при перевозке груза по автодорогам. Это даёт возможность как разгрузить автодороги, так и снизить загрязнённость окружающей среды, — говорит Григорий Манаков.

Рост контрейлерных перевозок позволил увеличить объём перевозимого по территории региона груза на 21,2%, в то время, как в целом по стране — лишь 13,7%.

Новым трендом рынка железнодорожных перевозок в 2018 году стали так называемые «зерновые экспрессы». Развитие этого канала перевозок позволило региону увеличить объёмы отправляемого на экспорт зерна на 80%. Сейчас, по словам Манакова, идут переговоры о возможных скидках для аграриев на железнодорожную перевозку зерна.

Фото: пресс-служба ЗСЖД