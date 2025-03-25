Звук: сибиряки встречают весну под треки Жени Трофимова и ANNA ASTI

Аудиосервис провел аналитику и выяснил, какие треки чаще всего слушали сибиряки с начала года до марта.

Самой прослушиваемой песней стал лиричный “Асфальт” от Jakone и Kiliana со строчками про весну в припеве. На втором месте расположилась фолк-композиция “Матушка” от Татьяны Куртуковой.

Жители Сибири встречают весну под творчество своего земляка Жени Трофимова и группу “Комната Культуры”, которые заняли третью строчку с треком “Поезда”. Также сразу три композиции от ANNA ASTI вошли в список : “Топит”, “Царица” и “По барам”.

В ТОП самых прослушиваемых треков попали как свежие релизы, так и хиты, проверенные временем. А самым популярным жанром стала поп-музыка.

ТОП-10 самых популярных треков в Сибири

Александр Плетнев, руководитель редакции HiFi-стриминга Звук:

«В аудиосервисе Звук каждый может найти подходящий аудиоконтент под настроение и жизненную ситуацию. Кто-то выбирает аудиокниги, чтобы погрузиться в удивительные истории, кому-то хочется узнавать новое через подкасты, а кто-то включает рекомендательную волну Сила Звука и наслаждается музыкой. Нам важно понимать, что интересно пользователям и как отличаются их вкусы от региона к региону, а также от времен года. Мы собрали статистику и узнали, с какими треками жители Сибири встречают весну».

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Рейтинг составлен стриминговым сервисом Звук на основании количества прослушиваний музыкальных треков за период с 1 января 2025 г. по 10 марта 2025 г.

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