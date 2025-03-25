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Звук: сибиряки встречают весну под треки Жени Трофимова и ANNA ASTI

  • 25/03/2025, 13:37
Звук: сибиряки встречают весну под треки Жени Трофимова и ANNA ASTI
HiFi-стриминг Звук и Сбер назвали десять главных музыкальных произведений, с которыми жители регионов Сибири начали эту весну.

Аудиосервис провел аналитику и выяснил, какие треки чаще всего слушали сибиряки с начала года до марта.

Самой прослушиваемой песней стал лиричный “Асфальт” от Jakone и Kiliana со строчками про весну в припеве. На втором месте расположилась фолк-композиция “Матушка” от Татьяны Куртуковой.

Жители Сибири встречают весну под творчество своего земляка Жени Трофимова и группу “Комната Культуры”, которые заняли третью строчку с треком “Поезда”. Также сразу три композиции от ANNA ASTI вошли в список : “Топит”, “Царица” и “По барам”.

В ТОП самых прослушиваемых треков попали как свежие релизы, так и хиты, проверенные временем. А самым популярным жанром стала поп-музыка.

ТОП-10 самых популярных треков в Сибири

  1. Jakone, Kiliana – “Асфальт
  2. Татьяна Куртукова – “Матушка
  3. Женя Трофимов, Комната Культуры – “Поезда
  4. ANNA ASTI – “Топит
  5. Люся Чеботина – “За бывшего
  6. ANNA ASTI – “Царица
  7. Дима Билан – “It’s My Life
  8. Король и Шут – “Кукла колдуна
  9. NILETTO, Олег Майами и Леша Свик – “Не вспоминай
  10.  ANNA ASTI – “По барам

Александр Плетнев, руководитель редакции HiFi-стриминга Звук:

«В аудиосервисе Звук каждый может найти подходящий аудиоконтент под настроение и жизненную ситуацию. Кто-то выбирает аудиокниги, чтобы погрузиться в удивительные истории, кому-то хочется узнавать новое через подкасты, а кто-то включает рекомендательную волну Сила Звука и наслаждается музыкой. Нам важно понимать, что интересно пользователям и как отличаются их вкусы от региона к региону, а также от времен года. Мы собрали статистику и узнали, с какими треками жители Сибири встречают весну».

HiFi-стриминг Звук входит в подписку СберПрайм. Оформив ее, клиенты получают полный доступ к обширной библиотеке музыки, подкастов и аудиокниг. Кроме того, клиентам СберПрайм доступны и другие преимущества в ваших любимых сервисах Сбера и партнёров с выгодой до 10 000 бонусов каждый месяц.

Рейтинг составлен стриминговым сервисом Звук на основании количества прослушиваний музыкальных треков за период с 1 января 2025 г. по 10 марта 2025 г.
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Рубрики : Стиль жизни

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер банки


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