Как заработать миллион за месяц, живя в привычном ритме?

О первых и главных шагах на пути к благосостоянию рассказал на Форуме «Новые технологии. Кибербезопасность» директор компании «Байт-транзит» Алексей Шпикельман.

Сегодня только ленивый не делится в своих блогах чудесными способами разбогатеть из серии «медитируйте — и прибудут к вам деньги». В отличие от липовых финансовых консультантов Алексей Шпикельман дал вполне конкретные и применимые на практике рекомендации. Например, всегда ставьте себе задачи на порядок выше задуманных. Допустим, вы решили выучить английский язык. Это что-то абстрактное, слишком размытое. Если вы конкретизируете задачу — мозгу будет легче. Изучайте не просто иностранный язык, а, допустим, экономику на английском языке. Задача освоения языка будет сама собой разумеющейся, и процесс пойдет в полуавтоматическом режиме! Конечно, вы потратите больше сил, но результат превзойдет ожидания. Так же и с деньгами: не занижайте планку, напротив, ставьте ее выше, не бойтесь больших цифр.

Алексей советует не заводить себя в жесткие рамки, всегда вести поиск различных вариантов добычи ресурсов для реализации своих целей. Ищите их внутри себя, внутри рамок, за рамками, где угодно. Нужно находиться в постоянном поиске смысла: «а чем это для меня может быть полезно? как я это могу использовать для достижения своих желаний в соответствии со своими моральными принципами?»

— Алексей, есть идея для стартапа. Что делать дальше? Где взять деньги? Или они не нужны? Как привлечь инвестиции для реализации идеи?

— В настоящее время сформировано огромное количество площадок и форумов, где можно представить свою идею. Она может быть как стандартной, так и «с начинкой». На таких площадках всегда присутствуют инвесторы, готовые вкладываться в идеи. Нередко бывает, что после выступления молодым стартаперам предлагают совместный проект или даже деньги для их проекта.

— Что, на ваш взгляд, мешает людям зарабатывать миллион в месяц?

— Мешает ограничение в мыслях. Люди думают, что это очень много! Появляется неосознанный страх, барьер. Если поставить цель зарабатывать десятки и сотни миллионов, то задачу заработка в 1 миллион преодолеть легче, чем если бы цель была — 1 миллион.

— Сейчас в моде различные тренинги по привлечению денег, большинство из которых основаны на энергетических практиках. Как вы относитесь к теории о том, что главное — настроиться на нужную энергетическую волну и деньги «пойдут»?

— Считаю, что тренинги с названием «Как заработать миллион!» или «Прокачай свою энергию на приманивание денег» — полный бред! Человеку необходимо постоянно учиться, и желательно делать это у теоретиков-аналитиков, а еще лучше у практиков. В подавляющем большинстве, те специалисты-практики, которые преподают или выступают как спикеры, открыты для предложений новых проектов! Они находятся в постоянном поиске идей и ресурсов. И ей может стать именно твоя идея. Более того, преподаватель может разглядеть в тебе ресурс, который сам ты просто не замечаешь.

— Две позиции: экономь, и тогда деньги всегда будут, и наоборот — трать, освобождай пространство для новых денег. Какая из них вам ближе?

— Всегда нужно внимательно относиться к деньгам, и тратить их с умом! Желательно иметь план доходов и расходов и стараться его придерживаться. При таком подходе в голове освобождается пространство для новых достижений, как материальных, так и духовных.

— Говорят, беда бедных в том, что они не умеют инвестировать. Как понять, куда стоит, а куда не стоит инвестировать? И возможно ли вообще инвестировать при зарплате в 30000 рублей?

— Я уверен, что нужно инвестировать в себя! В самообучение, в саморазвитие. Это вложения, которые всегда окупятся. Они откроют дополнительные ниши и для заработка, и для следующего уровня саморазвития.

Подготовила Юлия Ростяженко

Фото: пресс-служба ГК Отелит Development