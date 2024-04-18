Ирина Скалабан: мы создали единственную в России геоинформационную базу данных конфликтов новосибирской агломерации

Профессор кафедры социальных работ и социальной антропологии НГТУ НЭТИ, доктор социологических наук, доцент Ирина Скалабан на заседании комиссии по коррупции регионального парламента проанализировала городские конфликты в Новосибирской агломерации, которые происходят в последние годы.
— Конфликты квалифицируются как городские не потому, что они происходят в городе, а потому что они касаются города. С этой точки зрения далеко не все конфликты, которые происходят в городе, на самом деле являются городскими. Важно, чтобы в них участвовали жители города, чтобы это была реальная городская повестка.
Кроме того, городские конфликты всегда публичны. Эту категорию конфликтов мы стали выделять последние несколько лет. Работая с городскими сообществами по социальным процессам, мы наблюдали, что многие городские сообщества, которые участвовали в конфликте, сохраняют свою устойчивость. То есть, условно говоря, конфликт прошел, а сообщество осталось, и оно очень часто продуцирует новые конфликты.
Что стоит сказать о конфликтах города: они усложняются и становятся взаимосвязанными. Например, в 2014 году, когда мы вместе с мэрией проводили исследование этноконфликтов на территории Новосибирска, то мы смотрели просто этническую повестку. Сегодня конфликт очень легко переходит из одной сферы в другую: градостроительный конфликт превращается в экологический, экологический легко может превратиться в конфликт этнический и так далее.
То есть, по сути, сегодня любой городской конфликт, в котором участвует представитель тех или иных этнических групп и может принести в него признаки этнизации, легко может маркироваться как этнический.
Еще одна важная особенность, которую мы увидели — рост устойчивости городских конфликтов. В последнее время мы обратили внимание, что если ранее у нас росло количество самих конфликтов, то в последнее время в этих конфликтах стало увеличиваться количество событий, то есть конфликт растягивается, становится более длинным, забирает на себя больше ресурсов, в него вовлекается все больше акторов. Основным актором, который провоцирует эти конфликты, являются горожане. Но они реагируют на какие-то триггеры. Основными триггерами городских конфликтов сегодня являются экономические изменения, инвестиционные проекты.
православные активисты, которые инициируют в Новосибирске целый спектр конфликтов. Это экологические сообщества, которые во многом базируются на экспертных сообществах Академгородка и при этом повестка этих конфликтов легко переходит на другие темы: проблему культурного наследия города, градостроительную сферу и так далее.
Еще один интересный момент. Мы попытались спрогнозировать конфликтность на пространственном уровне и отметили, что больше конфликтов у нас, скорее всего, будет в тех местах, где больше зеленых зон. И эти конфликты могут носить совершенно разный характер.
Одной из выраженных тенденций современных городских конфликтов является увеличение доли NIMBY-конфликтов (Сопротивление местных жителей строительству или иным изменениям инфраструктуры на территориях, прилегающих к их домам, — Ред.).
И самые мощные из них у нас формируются вокруг города и связаны с мусорной повесткой. Сегодня активнее всего он проявляется через конфликты Плотниково, Жеребцово и Верх-Тула, которые мощно работают с социальными сетями, способны мобилизовывать граждан.
Рядом с Верх-Тулой еще одна точка многолетней конфликтности, триггером которой является и мусорная, и этническая, и экономическая повестки — Хилокский треугольник. С одной стороны, эта территория стала точкой притяжения выходцев из Средней Азии, с другой — вокруг него сформировались очень мощные маргинализированные территории: старые дачи, жилье с низким качеством — все вместе это стало точкой притяжения мигрантов.
На сегодняшний день мы насчитали несколько источников устойчивости этницизации пространств на этой территории:
Рассматривая эти процессы через разные инструменты, мы зафиксировали еще один момент — изменение этнитизации территории. Например, еще недавно точкой притяжения мигрантов и местом их расселения у нас была Чистая слобода, Юго-Западный жилмассив. Сейчас весь этот процесс смещается в сторону, например, Затулинки, где идет стремительная этнизация, которая очень сильно раздражает местных жителей.
При этом я хочу подчеркнуть, что, с нашей точки зрения, в Новосибирске нет источников этнических и межэтнических конфликтов как системного явления, потому что мы не бикультурный город. Но у нас есть очень серьезные основания для так называемых этнически маркированных конфликтов, когда любой социально-экономический или любой другой конфликт может быть прочитан как межэтнический в силу участия различных этнических акторов.
С нашей точки зрения, основная конфликтность этнизации, начинающая нарастать в городе, формируется в спальниках, в повседневной сфере, которая очень сильно раздражает местных жителей, и вот это раздражение по осени 2023 года мы зафиксировали достаточно серьезное.
В целом сейчас мы наблюдаем локализацию мигрантской темы как триггера этнических конфликтов на левом берегу Новосибирска.
Одним из самых резонансных конфликтов по отклику социальных сетей за последние 10 лет в России стало убийство в Новосибирске Хушнудом Хамроевым девушки.
Резко усиливает конфликтность и эмоциональность в соцсетях детская повестка, когда в конфликтах участвуют дети.
Очень сильными триггерами у нас также являются инвестиционные проекты. На них идет самая жесткая реакция жителей. При это независимо от цены проекта. Это может быть 70 млн на осушение болота и 1 млрд на строительство кампуса НГУ. Реакция в медиа и сетях была примерно одинаковая.
Последние полгода инвестиционные триггеры заменяются на институциональные. У нас начинают сбоить вещи, которые системно раздражают жителей (дороги, транспорт, коммунальные сети), а это уже основание для прогнозирования городской конфлитности. Сигнал задуматься о том, что эта тема болит и какова будет дальнейшая повестка.
Подводя итог, отмечу, что, анализируя тему городских конфликтов, мы поняли: в современных конфликтах очень большую роль играет голос. Это то, что транслирует активная группа сообщества. Очень часто этот голос может сильно противоречить позиции большинства, но мы реагируем на него. С этой точки зрения, чем громче и жестче будет голос, который, например, наполнен антимигрантскими настроениями, тем более сильную реакцию мы потом увидим.
По материалам выступления комиссии по противодействию коррупции регионального парламента Новосибирской области
Фото эксперты предоставлено пресс-службой НГТУ, автор: Кристина Тумаева.
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