В детских больницах установят камеры видеонаблюдения

В первую очередь они будут размещены в палатах, где проходят лечение дети, оставшиеся без попечения родителей.

Министерство здравоохранения Новосибирской области направит рекомендации главным врачам детских больниц установить камеры видеонаблюдения в палатах, где проходят лечение дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— После инцидента, который сейчас расследуется в Детской клинической больнице № 4, нами было принято решение рекомендовать больницам установить в палатах камеры видеонаблюдения для контроля за благополучием и безопасностью детей, которые находятся в больнице без мамы. Разумеется, камеры будут расположены не во всех помещениях, а только в которых проходят лечение малыши, оставшиеся без попечения родителей, — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Андрей Лиханов.

Записи видеокамер будут доступны только для служебного пользования, законодательные нормы о защите персональных данных и прав несовершеннолетних будут строго соблюдаться, заверил заместитель министра.

Первое видеооборудование должно появиться уже по истечении двух месяцев, после проведенных аукционов по поставке в медицинские организации камер видеонаблюдения.

Также в министерстве здравоохранения Новосибирской области рассматривают инициативу введения психологических тренингов и специальных опросников для медицинского персонала, направленных на выявление синдрома профессионального выгорания и компетенций работы с детьми.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru