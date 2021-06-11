Крым. Островок российской Греции

Бывшая жительница Новосибирска Ольга Рау, перебравшаяся в Крым,

рассказала о лайфхаках для туристов,

которые проводят долгожданный отпуск на полуострове.

Как добраться: самолет, поезд, машина. Плюсы и минусы

— С чего начинается путешествие? Конечно, с выбора способа добраться до точки назначения. Итак, варианты, плюсы-минусы и подводные камни.

Почему стоит выбрать самолет? Быстро, сопоставимо по стоимости с тем, если бы вы ехали на автомобиле из Сибири.

Прямые рейсы S7 по воскресеньям круглый год, в сезон добавляются еще несколько рейсов от разных авиакомпаний. Если вы планируете отдых заблаговременно, то на билетах можно значительно сэкономить, воспользовавшись одной из акций авиакомпании: цены на билеты меняются как на бирже. Лучше всего делать покупки после любых праздников и каникул, потому что авиакомпания думает примерно так: «Идея об отпуске большинству приходит в праздники и выходные, цену держим». Игра рынка, можно сказать. Я часто покупаю билеты друзьям и родственникам — и это мой личный оргвывод.

Автомобиль — отличное решение, но оно должно совпадать и с другими ценностями. Например, вы едете семьей, хотите сэкономить и выбрали более сложный маршрут, чтобы заехать в другие места по пути. Из плюсов такого путешествия — в Крыму у вас будет своя машина.

А остальное — это минусы: в дороге вы запомните пару достопримечательностей и невероятную усталость, которая заберет из планируемого отпуска еще несколько дней на восстановление сил. Я так делала, больше не за какие коврижки не повторю. Мысль моя проста: в данном случае, предположим, из одного месяца отпуска вы две недели потратите на дорогу и две — на отдых. При прочих равных на выходе вы получите две недели усталости.

Поезд. Для любителей романтики поездов — это хороший вариант, больше ничего сказать не могу. Стоимость билетов на поезд плюс еда примерно равны билетам на самолет, если их покупать заблаговременно. А по времени мы снова теряем.

Крым большой, куда лучше?

Сложный для меня вопрос, потому как везде свои плюсы и минусы, поэтому попытаемся разобраться логически. Чего вы хотите от отдыха: моря, гор, приключений? Соответственно, выбираем место географически. Это в первый раз, потом вы все равно найдете свое место, куда захочется возвращаться снова и снова. И никакая логика там не работает, потому что это уже будет про любовь. Условно говоря, популярностью пользуются все населенные пункты, расположенные на берегу моря. Если вам нужно только море, то начинаем искать предложения оптимальные по цене. Смотрите южный берег Крыма (ЮБК). Это те места, где есть все и сразу. Море-горы-сервис.

Жемчужина ЮБК — Ялта. Но будьте готовы, что отдых в «жемчужине» будет по цене крупного жемчуга. Вы можете забронировать отель на booking, там есть варианты на любой кошелек.

Заметила, что сибиряки любят Алушту, у меня нет этому объяснения, наверное, было так: я съездил, мне понравилось, рекомендую. Далее — эффект снежного кома, поэтому про Алушту могу чуть подробнее.

Цены ниже, чем в Ялте. Жилье, еда. Все относительно, конечно, я утрирую сильно, просто чтобы создать приблизительные ориентиры. Очень много мест с уникальным природным ландшафтом. Вам будет чем заняться на досуге даже без автомобиля. Хорошая точка, чтоб ехать изучать Крым в любом направлении. Хочется дополнительно пояснить: Алушта — это оптимальный вариант, средняя цена на жилье, еду. Дешевле Ялты, но дороже других вариантов. При этом много мест, куда сходить и на что посмотреть. Дальше вы самостоятельно уже сравниваете предложения по возможностям и желаниям. В каждом из городов Крыма есть своя сокровищница впечатлений, стоит посмотреть их все.

Курорты. Нельзя сказать, что здесь популярно, а здесь нет. Спрос превышает предложение. Поэтому ориентируемся на финансовые возможности и желания. Единственное, что хотелось бы отметить тут — ищите место, где чисто, и предварительно читайте отзывы.

По большому счету вам нужно найти место, где вы будете спать и хранить вещи. Этот совет поможет вам сберечь часть денег и нервов. Включите вашего внутреннего путешественника — и ваш отдых станет более наполненным впечатлениями.

Места для активного отдыха. Весь Крым — одно большое место для активного отдыха. Тут вам придется ходить-ходить-ходить и смотреть, поэтому кидаем в багаж удобную обувь. Что касается более узких направлений, таких как дайвинг, скалолазание, парапланы, квадроциклы, яхтинг, байдарки очень много всего, то лучше заранее найти в соцсетях группы, организаторы которых это умеют-любят-практикуют. Стоит узнать нюансы приключения и что нужно взять с собой. В общем, если вы когда-то мечтали погрузиться в пучину активного отдыха, здесь для этого есть все и даже больше.

Хочется сказать еще про специализированные туры. Таких тоже много. Это когда вы находите группу по интересам, они полностью берут на себя всю организацию вашего досуга. Например, тур по Крыму для православных. Там будут и экскурсии, и истории, и настроение группы. Также можно найти туры для любителей пеших прогулок через горы, любителей джаза или желающих открыть «третий глаз». В общем, на любой вкус и цвет, все, что может придумать творческая личность, здесь есть.

Места, где обязательно стоит побывать

Предлагаю прислушаться к своим желаниям: чего бы хотелось вам, какого погружения? Можно просто взять рекламный проспект, мол, организуем экскурсии по самым знаковым местам, арендовать машину и объехать эти места или присоединиться к экскурсии. Тут вопрос разумного распределения средств и времени. Поэтому напишу о местах, где вы сможете совершить погружение в историю.

Дворцы, парки, развалины, дома известных людей — все это в настоящее время является музеями. Как правило, в каждом из них есть свои экскурсоводы. Массандровский дворец, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, Ханский дворец. Никитский ботанический сад, сад «Шесть чувств», Парк имени Айвазовского.

Отдых с детьми. Тут нужна другая дорожная карта, ориентированная на возраст и интересы семьи. Но самое главное, что есть — море. Уже потом можно посещать различные аквапарки, дельфинарий, зоопарк, даже сафари-парк, где можно посмотреть, как львы и тигры гуляют на свободе — в рамках заповедника.

Отдельно хочется сказать о Севастополе. Городе воинской славы, городе герое. Если вы еще не остановились здесь, то стоит выделить два-три дня на знакомство с его историей.

Древний Херсонес, Балаклава, Малахов Курган, 35 батарея, диорама, панорама Севастополя… и это лишь малая часть того, что вам может показать Севастополь.

Хотите почувствовать вкус другой культуры? Тогда вам в Бахчисарай.

Это уникальный город-памятник, в котором сохранились не только традиции, но и памятники культуры крымских татар. Необычная архитектура, уникальный горный ландшафт, пещерное городище, храмы, мечети, музеи… Честно, я мечтаю, как-нибудь провести там месяц-другой, чтоб глубже проникнуться историей этого удивительного города.

Ночная жизнь Крыма

Ночь в Крыму начинается рано, как только солнце село. Как правило, центр ночной жизни — это набережные.

Кафе-клубы-рестораны, уличные дискотеки на любой возраст и вкус, концерты известных и неизвестных исполнителей, художники, мастера тату и многие-многие другие. Все это начинает жить на набережных, как только спадает жара. Хотите почувствовать, как бьется пульс города, погрузиться в его ритм? Вам на набережную! Рекомендация: заранее почитайте отзывы о местах, где можно поесть. Прямо так: «Окей, Гугл, где поесть на набережной Ялты, отзывы». Если не случилось, то можно отыскать местного жителя и спросить его рекомендации. Я так делаю, правда, нужно помнить, что советчик вам будет советовать из своих предпочтений, но это уже будет информация. Это важно, потому как на пространстве 0,5 км вы можете найти одно и то же, но по абсолютно разной цене, иногда дороже раз в пять. Когда толпа народа «течет», то работает другая философия: «где бы найти свободное место» или «вот здесь много народа — значит, вкусно». В общем, мы сами становимся заложниками своих предрассудков, поэтому гуглим-гуглим-гуглим.

Где лучше жить?

Лучше жить в отеле, но выгоднее — в квартире, а интереснее — в доме на колесах, а острее — в палатке, а романтичнее — в глэмпинге с видом на море, а бесплатно — у родственников и друзей. Опять вопрос предпочтений и возможностей. Радует то, что каждый может найти вариант по душе.

Окей, давайте по пофантазируем на тему…

Отель. Господи! Наконец-то можно выдохнуть и ничегошеньки не делать, не об этом ли мы мечтаем, уезжая на отдых? Если вы ответили положительно, то это ваш вариант.

Осталось найти место, совпадающее по географии, желаниям и возможностям. Как правило, средний чек за проживание с человека — 3 000-5 000 рублей в сутки. Можно найти дешевле, дороже тоже можно. Есть совсем экстремальные варианты: снять койко-место за 500 рублей или виллу на территории отеля за 100 000-500 000 рублей в сутки. Семьям с детьми стоит знать, что в Крыму существуют отели, где вашего ребенка будут развлекать и занимать от рассвета до заката, а вы тем временем ходите в ресторан, СПА, пляж. В Алуште, например, есть такой, приблизительная стоимость будет 500 000-700 000 рублей за 10 дней на семью из 3-4 человек.

Квартира. Средняя стоимость условно нормальной квартиры — 2 000-5 000 рублей. Как и с отелями, тут разбег цен, можно дешевле, можно дороже — опять читаем отзывы. Это спасет вас от многих разочарований, когда на картинке — одно, а в реальности — другое.

Критерии для выбора: чисто визуально вы не в шоке, доступность к благам цивилизации. Это важно, ибо несоблюдение таких простых вещей может подарить вам приключения, к которым вы вообще не готовы.

Дом на колесах. Палатка, глэмпинг. О, это про тех, кто «несмотря и вопреки». Если вы готовы скинуть багаж из предрассудков, то это вот прям оно — идеальный отдых в Крыму. Нет, не отдых… путешествие! Чувствуете разницу? Если да, то можно изучить предложение подробнее.

По всему Крыму разбросаны стоянки для кемпинга, в последнее время все больше и больше приличного глэмпинга появляется — это лайт-версия отдыха дикарями. Площадки можно найти на специализированной платформе.

Про еду

Думаю, оптимально будет в каждом городе Крыма провести разведку. Из мест, что очень понравились лично мне, — ресторанчик на ферме «Чудо-ослик» в районе села Красный Мак, между Бахчисараем и Севастополем.

Это если вдруг вы изучаете окрестности Мангуп-Кале или Эски-Кермен — древние пещерные города. Там умопомрачительные виды! Там очень вкусно, адекватные цены. То место, где остановишься, всегда именно ради еды. Кстати, там европейская кухня.

В Севастополе мой любимый ресторан — «Глечик». Это украинская кухня. Это когда «гуляй душа в тандеме с животом». Очень вкусно-душевно. Обед обойдется примерно в 500-1 000 рублей.

Первое-второе-салат-компот, но съесть это будет нереально, потому как еда сытная, а порции большие.

Если вы на набережной, то я бы рекомендовала рестораны «Мо-мо», пиццерию на входе в Арт-бухту и «Пиратскую Харчевню» — это уже рыбная история. Почему там? Скорость обслуживания, средний чек и вкусно. Отдельно стоит сказать, что по всей территории Крыма много рыбных ресторанов, где вы можете отведать блюда из свежевыловленной рыбы по сезону.

Также стоит сказать о гастрономических вечерах и турах. Например, тур на устричную ферму. Там будет включено все: путешествие на яхте, погружение в море, обед с устрицами и шампанским, развлекательная программа, теплая атмосфера. Что касается вечеров, то разные заведения устраивают дни, когда подают блюда от шеф-поваров, известных в своей отрасли. Здесь необходимо отметить и винные дегустации, проходят они в большом количестве. Место и время можно найти в интернете.

И вообще, стоит устроить славный тур по винодельням Крыма. Экскурсии и дегустации предлагаются на местах.

На чем лучше передвигаться

Лучше на маленькой юркой машине, в багажнике которой лежат самокат и удобная обувь. По городу проще на такси и автобусе. На такси нужно иметь наличные всегда и везде.

Если вы без детей, то идеальным решением станет мопед. Путешествуя между городами, стоит оценить водный транспорт, например «Ракету», курсирующую по маршруту «Ялта-Севастополь»: билет стоит 500 рублей, впечатления — бесценны. Впрочем, и дорога в этом направлении будет не менее живописная.

Цена вопроса. Опять возьмем «среднюю температуру». Если вы семья с ребенком: снимаете квартиру, взяли в аренду авто, в день посещаете 1-2 экскурсии, завтракаете дома, обедаете где придется (в горы, например, и вы собрали рюкзачок провианта для пикника), ужинаете в ресторане… В среднем это вам будет обходиться в 12 000-15 000 рублей за сутки.

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