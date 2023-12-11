Федореев Вадим Александрович

Куйбышевский политехнический колледж

Социально-экономическое развитие Каинского уезда на рубеже XIX – XX веков

Каинский уезд был образован в составе Томской губернии 1804 году. До 1917 года его территория составляла 67, 5тыс. квадратных километров, численность населения (1897г.) -187,6 тыс. человек. Уездный центр – г. Каинск к концу XIX века насчитывал 5858 чел. его жителей с числом домов до 600 единиц.

При небольших размерах Каинск – один из крупных экономических центров Западной Сибири. Торговое влияние Каинска распространилось, прежде всего, на Каинский уезд. К началу XX века продолжалось его дальнейшее заселение крестьянством из европейской России. Это процесс усилился после сооружения Сибирской железной дороги. В Каинском уезде в конце XIX- начале XX вв. заселялись преимущественно северные и восточные районы. Переселенцы развивали земледелие, скотоводство и ремесло, и их приток оказывал существенное влияние на рост товарно-денежных отношений в деревне и классовое расслоение крестьянства.

Главное занятие населения Каинского уезда- молочное скотоводство, приносившее более высокие доходы по сравнению с земледелием. По данным переписи 1917г. В Каинском уезде насчитывалось 651,7 тыс. голов всякого скота, из них более 35% на долю крупнорогатого. В составе последнего 54% составляло поголовье коров. Скотоводством занимались и жители городов. Перепись 1917 г. Зарегистрировала в Каинске 2638 голов всякого скота, в Барабинске-1574. Горожане держали преимущественно лошадей, что было связано с довольно широким распространением извозного промысла, и коров.

Крестьянское скотоводство велось скотоводство велось примитивными способами. Насколько богаты были летние пастбища для скота, настолько плохо содержался скот в зимнее время. Современники отмечали, что у крестьян в Барабинской степи скот почти зимовал под открытым небом, а в составе зимних кормов преобладала пшеничная солома, ибо сена не хватало и для лошадей. Ветеринарное обслуживание было почти недоступно крестьянам, ибо в 1913 г. На одного ветврача в Западной Сибири приходилось в среднем до 125 тыс. голов скота. Всё это являлось причиной того. Что массовые падежи скота от сибирской язвы, чумы и других болезней были частыми явлениями в Каинском уезде.

Отмеченная выше структура стада свидетельствовала о молочном направлении скотоводства. Наиболее яркое свидетельство тому- развитие маслоделия. Возникшее в середине 90-х годов XIX века заводское производство сливочного масла быстро распространилось по всему уезду. За 17 лет количество маслозаводов увеличилось более чем в 7 раз, но рост этот неравномерен и в отдельные годы сменялся спадом. Так, годы массового неурожая (1911-1912), когда количество крестьянского скота в результате распродажи и бескормицы заметно сократилось, число заводов только за два года уменьшилось на 160. В последующий период численность маслодельных предприятий, особенно кооперативных увеличилась. Около десятка маслозаводов, принадлежащим купцам, работало в самом Каинске. Здесь же находилась контора Союза сибирских маслодельных артелей и одна из шести имевшихся в Сибири лабораторий по молочному хозяйству(остальные – в кургане, Омске, Барнауле, Томске).

По густоте маслодельных заводов Каинский уезд делил первое-второе место с Барнаульским. По производству масла Каинск занимал второе место в Томской губернии после Барнаула.

Маслозаводы открывали кулаки, купцы, мещане, чиновники. Маслодельные артели создавались преимущественно зажиточными крестьянами. Из нужды в них участвовало и бедное крестьянство, чтобы получить деньги для уплаты податей.

Большинство маслоделен- это мелкие полукустарные предприятия, устроенные наспех приспособленных постройках, жилых избах или сараях. В докладе Каинской конторы Союза Сибирских маслодельных артелей за 1915 год отмечалось: «Заводы в большинстве представляют из себя только помещения, в которых можно укрыться от дождя и снега. Зимою в них работать очень трудно в виду того, что температура одинакова с уличной…О правильно устроенных заводах говорить не приходится – таких очень мало». Более 9/10 всех предприятий приводилось в движение ручной силой, остальные имели конские приводы. Производительность одного завода в 1912 году составляла в среднем 421 пудов масла (6736) кг.

Как торговый центр Каинск концентрировал сельскохозяйственную продукцию для вывоза её в центр страны и заграницу, а с другой стороны, являлся распределительным пунктом ввозимых промышленных товаров по всему уезду. Из Каинска вывозились хлеб, масло, мясо, кожи, мех пушных зверей, рыба и пр.., а ввозились сельскохозяйственные машины, оборудование для маслозаводов, мануфактура, чай, сахар, различные металлические изделия. В начале XX в. В Сибири имелось 12 крупных пунктов вывоза масла, в числе которых Каинск занимал четвертое место после Барнаула, Омска и Кургана. В 1913 г. Из Каинска было отправлено 364,7 тыс. пудов. Большая часть сибирского масла, в том числе Барабинского, вывозилась за границу- в Англию, Данию, Германию и другие страны. Избегая торгового посредничества датских маслоэкспортёров, торговцы «Братья Ерофеевы в Каинске» установили прямую связь с лондонским рынком. «Товарищество Каинских маслоделов» («Сибирское товарищество»), возникшее летом1907 г. на станции Чаны, имело торговую контору в Гамбурге.

Каинский уезд был крупным поставщиком мяса в промышленные районы центра страны. В Каинске действовала скотобойня, на которой ежегодно забивалось более 4 тыс. голов скота, преимущественно крупного. В 1914 г. отсюда отправлено 138 тыс. пудов мяса в Петроград, Москву, Тулу, Калугу и другие города. Накануне первой мировой войны в Каинске имелось 89 мелких торговых лавок по распродаже населению уезда промышленных товаров, преимущественно ввозимых из европейской России, а сельскохозяйственных машин – из-за границы. Их торговый оборот превышал 18 млн. руб. Эти торговые заведения принадлежали местным купцам и предпринимателям из европейской России.

Небольшой по количеству населения Каинск отличался большой концентрацией капиталов. По стоимости недвижимого имущества, облагаемого налогом, Каинск в 1905 г. стоял впереди таких городов, как Новониколаевск, Кузнецк, Мариинск. Торговыми операциями в городе в городе занимались также семь агентурных контор различных торговых фирм, правления которых находились в других городах, одна банкирская контора и представители двух банков- Сибирского торгового и Русского- для внешней торговли банка.

Значительно слабее, чем торговля, была развита в Каинске промышленность. В начале 90-ых XIX в. здесь имелось 42 ремесленно-промышленных заведения с годовой суммой производства в 315 тыс. руб. Это пять кирпичных мастерских производивших продукцию всего лишь на 330 руб. каждая в среднем, три кожевенных со средней стоимостью производимой продукции в 270 руб. на одну мастерскую, четыре салотопни, восемь мельниц, одна мыловарня и т.д. К 1910 г. общая сумма производства указанных 42 заведений оставалась такой же незначительной- 557 тыс. руб., а общее число рабочих составляло 357 чел. О том, что это были «промышленные» предприятия, можно судить хотя бы потому, что половина их размещалась в жилых домах. Из указанного числа рабочих 200 чел. трудились на винокуренном заводе, единственном заметном предприятии, на долю которого приходилась и подавляющая часть стоимости производимой продукции (500 тыс. руб.). Вплоть до Советской власти Каинск оставался купеческо-мещанским городом с незначительной обрабатывающей промышленностью полукустарного типа.

Ретроспективный обзор развития г. Каинска и его уезда на рубеже XIX — XX в.в. подтверждает, что основополагающим фактором развития экономики края являлось широкое развитие молочного скотоводства и переработка животноводческой продукции. Вероятно, и в наше время эта отрасль могла бы стать тем рычагом, который позволил бы создать условия для возрождения экономики нашего региона.