Страна улыбок и экстремальных развлечений

Таиланд — это страна круглогодичного лета, жаркого солнца, кристально-бирюзового моря и улыбающихся жителей. Рассказать о достопримечательностях и особенностях пребывания в Королевстве Таиланд редакция Infopro54 попросила эксперта нашего портала, собственника ГК «ГЖА ЦИП» Алексея Котлова.
Единственный способ сегодня добраться в Таиланд — это авиасообщение. Из Новосибирска вы можете улететь только чартерным рейсом. В Бангкоке расположен крупнейший аэропорт столицы — Суварнабхуми. Ежедневно из Москвы в тайскую столицу осуществляют вылет многие авиакомпании, но рейсы возможны только с пересадками. Стыковочные рейсы есть у «Турецких авиалиний», Singapore Airlines, Finnair и Emirates. Из аэропорта Суварнабхуми можно вылететь в город Пхукет.
Правила въезда для россиян в страну требуют отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию на английском языке, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета. Также россиянам нужно оформить справку «по форме 082/у для выезда за границу» (Fit to Fly), которая тоже должна быть переведена на английский язык. Данную справку можно получить как в районной поликлинике, так и в частном медицинском учреждении. Если вы летите из другого региона России с пересадкой, то у вас есть возможность сдать срочный ПЦР-тест на COVID-19 прямо в аэропортах Москвы, тестирование проводится круглосуточно.
Понадобится оформить и сертификат о въезде (СОЕ) в Таиланд, он оформляется в электронном виде, без него вы не сможете купить авиабилет и забронировать один из карантинных отелей, в котором вам нужно будет находиться 10 дней. После получения всех документов необходимо загрузить копии авиабилетов и копию оплаченной брони карантинного отеля в сертификат COE.
При наличии вакцинации от COVID-19 гости, прибывающие в Таиланд, все равно проходят 10-дневный карантин. Все потому, что российская вакцина «Спутник V», к сожалению, не попала в список разрешенных препаратов на территории Таиланда, но при себе необходимо иметь сертификат о вакцинации.
— Для выезда в Таиланд в 2021 году медицинская страховка не только обязательна, но и должна соответствовать нескольким требованиям:
— Доехать до города можно на автобусе. Однако добираться из аэропорта Суварнабхуми до Южного автовокзала примерно 2,5 часа, а сама поездка на автоэкспрессе займет минимум 13 часов — в зависимости от перевозчика. Билет можно приобрести в кассе Южного вокзала, цена варьируется от 580 до 880 бат (1400-2100 рублей). Рейсы отправляются с утра до позднего вечера, в автобусе предусмотрен wi-fi и закуски.
Прямого железнодорожного сообщения между Бангкоком и Пхукетом нет. Можно добраться до города Сурратани, который находится недалеко от побережья Сиамского залива в южной части Таиланда, поездом, а оттуда автобусом до Пхукета. Проще всего приобретать комбинированный билет, куда входит стоимость и поезда, и автобуса. На выбор предоставляются два класса: в первом классе билет стоит 1630 бат (3880 рублей), а во втором — 1097 бат (2611 рублей). Билет можно купить в интернете или в кассе ж/д вокзала Хуа Лампонг.
Кроме того, можно воспользоваться услугами аренды авто. Преимуществ у этого вида транспорта достаточно. Во-первых, можно останавливаться в понравившихся вам местах. Во-вторых, если компания, предоставляющая автомобиль, является крупной, то стоимость поездки может оказаться существенно дешевле, чем автобусом или поездом.
Пакет документов для аренды автомобиля в Королевстве Таиланд:
Забронировать машину лучше заблаговременно. Так можно получить неплохую скидку: в интернете много компаний, предоставляющих аренду автомобиля зарубежным туристам.
Еще одним из самых комфортных способов проезда до Пхукета считается трансфер, его тоже можно заказать через интернет. В Новосибирске много компаний, предоставляющих данную услугу.
Наиболее популярный вопрос у туристов: в каком районе лучше всего жить на Пхукете? Тут зависит от того, чего хочет сам турист. К примеру, если вы хотите жить в эпицентре развлечений, чтобы клубы и рестораны были в шаговой доступности, то лучше всего выбрать район Патонг.
Район Карон — тоже для веселого и насыщенного отдыха, однако концентрация тусовочных мест здесь не так велика. В Кароне хорошо развиты все виды водных развлечений. Районы Ката, Най Харн, Камала идеально подходят для размеренного отдыха с семьей. Для любителей роскоши и комфорта подходят районы Сурин и Банг Тао.
Отметим, что в районе Банг Тао представлена недвижимость класса «премиум».
Забронировать отель или виллу можно, к примеру, на RoomGuru или booking.com.
Также в Таиланде можно арендовать обычное жилье на Airbnb или HipFlat.
— Общественный транспорт на Пхукете слабо развит, и туристам приходится пользоваться тайскими розовыми автобусами. Есть специальные остановки, где они останавливаются, но при желании можно просто «поймать». Стоимость проезда — 10-20 бат (23-50 рублей). Также на Пхукете популярны автобусы и грузовики синего цвета, более известные под названием Сонгтхаевс, стоимость проезда 35-40 бат (83-95 рублей). До международного аэропорта, расположенного на острове, также следует специальный автобус. Он курсирует с перерывами в 2,5 часа. Более точное расстояние можно узнать на официальном сайте этого маршрута. За билет на автобус вы отдадите от 25 до 90 бат (59-220 рублей).
Как и на любом популярном курорте турист может воспользоваться услугами такси, но такси на Пхукете достаточно дорогое. Более лояльные цены предлагают официальные перевозчики. Одним из таких перевозчиков является Taxi Meter. Стоит обратить внимание на, что частные таксисты работают на курорте без разрешающих документов. Если такое такси остановит дорожная инспекция, то вас высадят, а таксист будет оштрафован. Еще одним популярным средством передвижения считается тук-тук — это небольшие грузовички, переделанные специально для перевозки людей, в которых встроены скамейки. Они бывают желтыми и красными. Но прежде чем сесть в транспортное средство, нужно оговорить цену — с водителями тук-туков в Таиланде принято торговаться.
Стоит рассказать о визитных карточках острова Пхукет. Первое, куда нужно обязательно пойти туристу, — это статуя Большого Будды.
Эту огромную статую видно из разных мест острова, так что добраться до нее не составит труда, но обязательно нужно соответствующе одеться, так как статуя находится на территории храма. Мыс Промтеп, считается самой южной точкой острова, отсюда открывается потрясающий вид на океан.
Еще одно место для уединения с природой — Monkey Hill (гора обезьян) здесь можно спокойно покормить обезьян с руки, но не стоит забывать, что это заповедник, животные здесь ведут себя свободно, могут спокойно что-нибудь стащить или залезть на вас.
Для любителей острых ощущений и эффектных селфи подойдет пляж Май Као — это пляж, над которым пролетают самолеты. Самолеты летают прямо над отдыхающими туристами, такие фотографии обычно собирают кучу лайков.
Отдыхающие с детьми могут посетить океанариум, находящийся в Пхукет-тауне, он не очень большой, но у ребенка и у взрослого останутся незабываемые впечатления. Обязательно нужно сходить с семьей в аквапарк, который находится сразу за северной частью аэропорта, называется он Splash Jungle.
При первом путешествии в Таиланд удобней всего знакомиться с необычной культурой имея помощников. Совсем не обязательно знать английский язык, потому что на большинстве тайских курортов много русскоязычных гидов. Эту страну можно посетить и самостоятельно, но при этом знать английский язык необходимо.
— Пхукет предлагает туристам большое разнообразие блюд тайской кухни, вкусом которых можно насладиться в многочисленных кафе и ресторанах острова. Обязательно нужно попробовать морепродукты и рыбу, ведь остров по географическому расположению находится вблизи моря. Обычно порции морепродуктов стоят относительно недорого. Кафе под открытым небом можно встретить на каждом шагу. Одним из лучших мест на острове считается The Grind Cafe Phuket — это интернациональный ресторан, предлагающий тайскую и западную кухню. В ресторане много деревянной мебели и предметов ручной работы для создания особой атмосферы. Находится он в непосредственной близости от магазина IKEA на улице Chalermphrakiat Rama, 9. Одним из ресторанов с великолепным панорамным видом на залив Чалонг и необычной концепцией считается Wok Gallery.
В ресторане-галерее не только можно попробовать аутентичную кухню, но и посмотреть на произведения искусства. Еще можно сходить в кофейню Rush Coffee Roaster и насладится вкуснейшими круассанами с морепродуктами и авокадо. Кофейня находится в районе старого города на улице Soi Rommanee 31. Подробнее об индустрии гостеприимства острова: https://www.phuket.net/directory/search/?srch_cate=180&sort_by=latest
— Самым популярным сувениром, привезенным из Таиланда, считается, косметика. Ее можно приобрести в Central Festival — это торговый центр, расположенный по дороге в аэропорт. На первом этаже есть косметический отдел, в нем продаются увлажняющие и отбеливающие крема и зубная паста, которая тоже будет хорошим сувениром: дело в том, что тайская косметика считается самой натуральной и делается вручную. К популярным и известным косметическим брендам относятся Sabai Arom, Darawadee, маска для волос от Banna Treatment Papaya Extract & Egg Yolks, пасты Prim Perfect Herbal, Twin lotus herbal original, ISME RasYan Herbal Clove. Кроме того, Таиланд славится своими уникальными лекарствами, особенно чудодейственными бальзамами. Пожалуй, самым знаменитое средство — тигровый бальзам. Он хорошо помогает от болей в мышцах и суставах. Такой бальзам можно купить в любой аптеке.
Жемчуг — это визитная карточка острова Пхукет, здесь находится целая ферма по выращиванию жемчуга и фабрика по изготовлению ювелирных изделий. Магазин располагается на втором этаже фабрики. Там представлен широкий ассортимент ювелирных изделий: бусы, ожерелья, браслеты, серьги, кольца, а также коллекции из разных видов жемчуга.
Еще из Таиланда можно привезти фрукты: манго, бананы и ананасы.
Будьте внимательнее — вся земля в Таиланде является собственностью короля, поэтому из страны запрещено вывозить:
— В Таиланде распространены кражи банковских карт, так что лучше покупать все за наличные или держать карту в поле своего зрения. Также не стоит доверять случайным знакомым, которые пытаются вас угостить спиртными напитками. Это еще один способ ограбления, когда преступник подмешивает в алкоголь сильнодействующее средство, поит им свою жертву, а затем отставляет ее без денег и драгоценностей. Кроме того, никогда не пытайтесь приобрести наркотики у местных торговцев. Порой безответственные туристы, покупая запрещенные препараты, даже не осознают, что за такое нарушение закона их могут приговорить к смертной казни.
Основным источником заработка для местных жителей в Таиланде является навязывание услуг. Например, если водитель такси в Таиланде готов вам поклясться, что храм, который вы желаете посетить, закрыт, а затем предлагает вам поехать в другое место, то решительно отказывайтесь. Он просто пытается навязать вам ненужные услуги, ведь все храмы в Таиланде открыты каждый день. Также не стоит вестись на скидки, которые предлагают торговцы, — в конечном итоге окажется, что эти предложения совсем не выгодны.
Представители подводного мира вызывают бурный интерес у отдыхающих, но они несут нешуточную опасность. Улиток с ядовитыми хоботами лучше не трогать руками — их яд может убить человека через полчаса. Ядовитые медузы часто встречаются в тайских водах. Яд в щупальцах медуз может парализовать человека, но в основном они оставляют ожоги, похожие на ожоги от крапивы.
Опасны и морские ежи, их колючки могут сильно поранить ногу, и вытаскивать эти иглы из ступни — занятие не из приятных. Акулы тоже встречаются на пляжах Таиланда, но обычно в водоемах установлена специальная ограждающая сетка для защиты туристов
Таиланд
ГЕОГРАФИЯ
Таиланд расположен в Юго-Восточной Азии, на полуостровах Индокитай и Малакка, с запада омывается Андаманским морем, с востока Сиамским заливом Южно-Китайского моря. Территория Таиланда вытянута с севера на юг (расстояние от самой северной точки до самой южной точки — 1860 км). Благодаря центральному положению в Юго-Восточной Азии и наибольшей среди стран региона протяжённости с севера на юг, Таиланд имеет самый разнообразный в Юго-Восточной Азии климат, поэтому урожаи основных культур собираются несколько раз в год, а туристический сезон «перетекает» из одних климатических зон в другие, делая Таиланд одним из немногих в мире круглогодичных туристических центров. Леса занимают 37 % территории страны[11]: на севере тропические листопадные, в более влажных южных районах — вечнозелёные тропические.
Северную часть страны занимают Тайские горы, здесь находится самая высокая точка страны, Дойинтанон (2565 м). Северо-восточную часть, называемую Исан, занимает плато Корат. Основную часть центрального региона Таиланда занимает долина реки Чаупхрая. Южная часть Таиланда делит полуостров Малакка с Мьянмой на севере и Малайзией на юге.
КЛИМАТ
Климат Таиланда — влажный тропический на севере страны, и субэкваториальный в центральной и южной частях, а на границе с Малайзией — экваториальный. Это объясняется расположением большей части страны в тропическом и субэкваториальном поясах и влиянием юго-западного и северо-восточного муссонов. Расстояние между крайней северной и крайней южной точками Таиланда составляет 1860 км, а перепад широт — около 15°. Такая протяжённость с севера на юг делает климат Таиланда одним из самых разнообразных в Юго-Восточной Азии.
Погодные условия в Таиланде составляют три сезона. Первый из них начинается в середине мая и продолжается до середины октября; это сезон дождей, приносимых юго-западным муссоном, больше всего осадков выпадает в августе и сентябре. Также в это время случаются тропические циклоны, что иногда приводит к наводнениям. К ноябрю дожди прекращаются, и наступает прохладный сухой сезон, продолжающийся до середины февраля; в это время преобладает северо-восточный муссон. После ослабления муссонов, в феврале — мае, наступает сильная жара, причём влажность воздуха постепенно увеличивается вплоть до начала нового муссонного сезона.
Чем ближе к экватору (югу страны), тем меньше перепад температур. Так, в горах на севере в самые прохладные месяцы (с декабря по февраль) ночная температура воздуха может опускаться до нуля, тогда как днём она достигает +25 °C. Самая высокая температура наблюдается в апреле и мае — тогда она выше +35 °C, но бывает и до +40 °C.
Осадков в Таиланде выпадает в среднем от 1200 до 1600 мм в год, однако в некоторых регионах на юге и востоке годовой уровень осадков может превосходить 4500 мм.
ИСТОРИЯ
История страны берёт своё начало с королевства Сукхотай, образованного в 1238 году. Его преемником стало королевство Аютия (Аюттхайя), основанное в 1350 году. К концу XV века Аютия стала доминирующим государством на Индокитайском полуострове, подчинив себе империю Кхмеров (современная Камбоджа и юг Вьетнама). С начала XVI века начались контакты Аютии с европейцами: в 1511 году сюда прибыл посол Португалии, за ним последовали представители Франции, Голландии и Англии. Начиная со второй половины XVII века начались войны Сиама с Бирмой за контроль над Индокитаем, проходившие с переменным успехом, которые были завершены в 1770-х годах в пользу Сиама Таксином и Пра Буддха Йодфа Чулалоке. Последний, после жестокой казни Таксина в 1782 году, вступил на престол в качестве короля под именем Рамы I, основав династию Чакри, правившую на большей части полуострова, также он считается основателем Бангкока (в 1782 году).
В первой половине XIX века произошли несколько войн Сиама с Вьетнамом, в результате которых под контроль Бангкока вернулась Камбоджа. Во второй половине XIX века началось формирование колониальной системы в Юго-Восточной Азии, и Сиам оказался единственным государством этого региона, сохранившим независимость, в основном потому, что стал буферной зоной между колониями Великобритании (Бирма, Малайя) и Франции (Лаос, Камбоджа, Вьетнам).
В основном мирная революция в 1932 году привела к тому, что Таиланд стал конституционной монархией. Раньше известный как Сиам, Таиланд впервые получил своё нынешнее имя в 1939 году, и во второй раз, уже окончательно, в 1949 году, после Второй мировой войны. В течение этой войны Таиланд поддерживал Японию, а после её окончания стал союзником США. Одним из самых известных представителей тайской культуры того периода был принц Дамронг Ратчанубаб. Он стал основателем современной системы образования страны и системы провинциального управления. Он был также историком и одним из наиболее влиятельных интеллектуалов Таиланда своего времени. Дамронг Ратчанубаб стал первым тайцем, включённым в список ЮНЕСКО наиболее заслуженных людей.
Форма правления — конституционная монархия; фактически — военная диктатура с 2014 года.
Глава государства — король. Король утратил абсолютную власть, но остаётся Верховным Главнокомандующим, символом единства нации и защитником буддизма. Умерший в 2016 предыдущий король Рама IX пользовался полным уважением нации, которое иногда использовалось во время политических кризисов. После его смерти королём Рамой X стал его сын Маха Ватчиралонгкон Махидол[18].
Парламент Таиланда — до 2014 года это была двухпалатная Национальная Ассамблея, состоящая из Сената на 150 мест и Палаты Представителей на 480 мест[19]. В мае 2014 года парламентом стала Национальная законодательная Ассамблея из 220 членов, назначенных военным режимом, в 2016 году количество членов было увеличено до 250. По конституции 2017 года предполагается восстановление двухпалатного парламента, Сенат на 250 мест будет назначаться военными, Палата представителей на 500 мест будет избираться всеобщими выборами сроком на 4 года (выборы были запланированы на февраль 2019 года)[11].
Премьер-министр — генерал Прают Чан-Оча (с 25 августа 2014 года).
Таиланд — активный член Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Источник wikipedia