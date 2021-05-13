Страна улыбок и экстремальных развлечений

Таиланд — это страна круглогодичного лета, жаркого солнца, кристально-бирюзового моря и улыбающихся жителей. Рассказать о достопримечательностях и особенностях пребывания в Королевстве Таиланд редакция Infopro54 попросила эксперта нашего портала, собственника ГК «ГЖА ЦИП» Алексея Котлова.

Как добраться из России в Таиланд.

Единственный способ сегодня добраться в Таиланд — это авиасообщение. Из Новосибирска вы можете улететь только чартерным рейсом. В Бангкоке расположен крупнейший аэропорт столицы — Суварнабхуми. Ежедневно из Москвы в тайскую столицу осуществляют вылет многие авиакомпании, но рейсы возможны только с пересадками. Стыковочные рейсы есть у «Турецких авиалиний», Singapore Airlines, Finnair и Emirates. Из аэропорта Суварнабхуми можно вылететь в город Пхукет.

Какие ограничения в связи с COVID-19 существуют при въезде в страну.

Правила въезда для россиян в страну требуют отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию на английском языке, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета. Также россиянам нужно оформить справку «по форме 082/у для выезда за границу» (Fit to Fly), которая тоже должна быть переведена на английский язык. Данную справку можно получить как в районной поликлинике, так и в частном медицинском учреждении. Если вы летите из другого региона России с пересадкой, то у вас есть возможность сдать срочный ПЦР-тест на COVID-19 прямо в аэропортах Москвы, тестирование проводится круглосуточно.

Понадобится оформить и сертификат о въезде (СОЕ) в Таиланд, он оформляется в электронном виде, без него вы не сможете купить авиабилет и забронировать один из карантинных отелей, в котором вам нужно будет находиться 10 дней. После получения всех документов необходимо загрузить копии авиабилетов и копию оплаченной брони карантинного отеля в сертификат COE.

При наличии вакцинации от COVID-19 гости, прибывающие в Таиланд, все равно проходят 10-дневный карантин. Все потому, что российская вакцина «Спутник V», к сожалению, не попала в список разрешенных препаратов на территории Таиланда, но при себе необходимо иметь сертификат о вакцинации.

Если турист прошел вакцинацию препаратом, который был одобрен ВОЗ и Министерством здравоохранения Таиланда, период карантина сокращается до 7 дней.

Какая страховка нужна для поездки в Таиланд.

— Для выезда в Таиланд в 2021 году медицинская страховка не только обязательна, но и должна соответствовать нескольким требованиям:

минимальный лимит покрытия — не менее 100 000 долларов США;

покрывает все расходы, связанные с коронавирусом (диагностику, амбулаторную терапию, нахождение в стационаре, затраты на покупку медикаментов);

информация о покрытии расходов на лечение COVID-19 отображена в самом полисе;

сообщение о покрытии коронавируса должно быть на английском языке.

Как добраться из Бангкока до Пхукета

— Доехать до города можно на автобусе. Однако добираться из аэропорта Суварнабхуми до Южного автовокзала примерно 2,5 часа, а сама поездка на автоэкспрессе займет минимум 13 часов — в зависимости от перевозчика. Билет можно приобрести в кассе Южного вокзала, цена варьируется от 580 до 880 бат (1400-2100 рублей). Рейсы отправляются с утра до позднего вечера, в автобусе предусмотрен wi-fi и закуски.

Прямого железнодорожного сообщения между Бангкоком и Пхукетом нет. Можно добраться до города Сурратани, который находится недалеко от побережья Сиамского залива в южной части Таиланда, поездом, а оттуда автобусом до Пхукета. Проще всего приобретать комбинированный билет, куда входит стоимость и поезда, и автобуса. На выбор предоставляются два класса: в первом классе билет стоит 1630 бат (3880 рублей), а во втором — 1097 бат (2611 рублей). Билет можно купить в интернете или в кассе ж/д вокзала Хуа Лампонг.

Кроме того, можно воспользоваться услугами аренды авто. Преимуществ у этого вида транспорта достаточно. Во-первых, можно останавливаться в понравившихся вам местах. Во-вторых, если компания, предоставляющая автомобиль, является крупной, то стоимость поездки может оказаться существенно дешевле, чем автобусом или поездом.

Пакет документов для аренды автомобиля в Королевстве Таиланд:

паспорт;

международное водительское удостоверение;

банковская карта.

Забронировать машину лучше заблаговременно. Так можно получить неплохую скидку: в интернете много компаний, предоставляющих аренду автомобиля зарубежным туристам.

Еще одним из самых комфортных способов проезда до Пхукета считается трансфер, его тоже можно заказать через интернет. В Новосибирске много компаний, предоставляющих данную услугу.

Где лучше жить туристу.

Наиболее популярный вопрос у туристов: в каком районе лучше всего жить на Пхукете? Тут зависит от того, чего хочет сам турист. К примеру, если вы хотите жить в эпицентре развлечений, чтобы клубы и рестораны были в шаговой доступности, то лучше всего выбрать район Патонг.

Район Карон — тоже для веселого и насыщенного отдыха, однако концентрация тусовочных мест здесь не так велика. В Кароне хорошо развиты все виды водных развлечений. Районы Ката, Най Харн, Камала идеально подходят для размеренного отдыха с семьей. Для любителей роскоши и комфорта подходят районы Сурин и Банг Тао.

Отметим, что в районе Банг Тао представлена недвижимость класса «премиум».

Забронировать отель или виллу можно, к примеру, на RoomGuru или booking.com.

Также в Таиланде можно арендовать обычное жилье на Airbnb или HipFlat.

На чем лучше всего передвигаться (автобус, такси) в Таиланде.

— Общественный транспорт на Пхукете слабо развит, и туристам приходится пользоваться тайскими розовыми автобусами. Есть специальные остановки, где они останавливаются, но при желании можно просто «поймать». Стоимость проезда — 10-20 бат (23-50 рублей). Также на Пхукете популярны автобусы и грузовики синего цвета, более известные под названием Сонгтхаевс, стоимость проезда 35-40 бат (83-95 рублей). До международного аэропорта, расположенного на острове, также следует специальный автобус. Он курсирует с перерывами в 2,5 часа. Более точное расстояние можно узнать на официальном сайте этого маршрута. За билет на автобус вы отдадите от 25 до 90 бат (59-220 рублей).

Как и на любом популярном курорте турист может воспользоваться услугами такси, но такси на Пхукете достаточно дорогое. Более лояльные цены предлагают официальные перевозчики. Одним из таких перевозчиков является Taxi Meter. Стоит обратить внимание на, что частные таксисты работают на курорте без разрешающих документов. Если такое такси остановит дорожная инспекция, то вас высадят, а таксист будет оштрафован. Еще одним популярным средством передвижения считается тук-тук — это небольшие грузовички, переделанные специально для перевозки людей, в которых встроены скамейки. Они бывают желтыми и красными. Но прежде чем сесть в транспортное средство, нужно оговорить цену — с водителями тук-туков в Таиланде принято торговаться.

Лучше всего покупать экскурсии или самостоятельно осматривать достопримечательности?

Стоит рассказать о визитных карточках острова Пхукет. Первое, куда нужно обязательно пойти туристу, — это статуя Большого Будды.

Эту огромную статую видно из разных мест острова, так что добраться до нее не составит труда, но обязательно нужно соответствующе одеться, так как статуя находится на территории храма. Мыс Промтеп, считается самой южной точкой острова, отсюда открывается потрясающий вид на океан.

Еще одно место для уединения с природой — Monkey Hill (гора обезьян) здесь можно спокойно покормить обезьян с руки, но не стоит забывать, что это заповедник, животные здесь ведут себя свободно, могут спокойно что-нибудь стащить или залезть на вас.

Для любителей острых ощущений и эффектных селфи подойдет пляж Май Као — это пляж, над которым пролетают самолеты. Самолеты летают прямо над отдыхающими туристами, такие фотографии обычно собирают кучу лайков.

Отдыхающие с детьми могут посетить океанариум, находящийся в Пхукет-тауне, он не очень большой, но у ребенка и у взрослого останутся незабываемые впечатления. Обязательно нужно сходить с семьей в аквапарк, который находится сразу за северной частью аэропорта, называется он Splash Jungle.

При первом путешествии в Таиланд удобней всего знакомиться с необычной культурой имея помощников. Совсем не обязательно знать английский язык, потому что на большинстве тайских курортов много русскоязычных гидов. Эту страну можно посетить и самостоятельно, но при этом знать английский язык необходимо.

Топ мест, где можно познакомиться с национальной кухней.

— Пхукет предлагает туристам большое разнообразие блюд тайской кухни, вкусом которых можно насладиться в многочисленных кафе и ресторанах острова. Обязательно нужно попробовать морепродукты и рыбу, ведь остров по географическому расположению находится вблизи моря. Обычно порции морепродуктов стоят относительно недорого. Кафе под открытым небом можно встретить на каждом шагу. Одним из лучших мест на острове считается The Grind Cafe Phuket — это интернациональный ресторан, предлагающий тайскую и западную кухню. В ресторане много деревянной мебели и предметов ручной работы для создания особой атмосферы. Находится он в непосредственной близости от магазина IKEA на улице Chalermphrakiat Rama, 9. Одним из ресторанов с великолепным панорамным видом на залив Чалонг и необычной концепцией считается Wok Gallery.

В ресторане-галерее не только можно попробовать аутентичную кухню, но и посмотреть на произведения искусства. Еще можно сходить в кофейню Rush Coffee Roaster и насладится вкуснейшими круассанами с морепродуктами и авокадо. Кофейня находится в районе старого города на улице Soi Rommanee 31. Подробнее об индустрии гостеприимства острова: https://www.phuket.net/directory/search/?srch_cate=180&sort_by=latest

Что привезти в подарок из Таиланда.

— Самым популярным сувениром, привезенным из Таиланда, считается, косметика. Ее можно приобрести в Central Festival — это торговый центр, расположенный по дороге в аэропорт. На первом этаже есть косметический отдел, в нем продаются увлажняющие и отбеливающие крема и зубная паста, которая тоже будет хорошим сувениром: дело в том, что тайская косметика считается самой натуральной и делается вручную. К популярным и известным косметическим брендам относятся Sabai Arom, Darawadee, маска для волос от Banna Treatment Papaya Extract & Egg Yolks, пасты Prim Perfect Herbal, Twin lotus herbal original, ISME RasYan Herbal Clove. Кроме того, Таиланд славится своими уникальными лекарствами, особенно чудодейственными бальзамами. Пожалуй, самым знаменитое средство — тигровый бальзам. Он хорошо помогает от болей в мышцах и суставах. Такой бальзам можно купить в любой аптеке.

Жемчуг — это визитная карточка острова Пхукет, здесь находится целая ферма по выращиванию жемчуга и фабрика по изготовлению ювелирных изделий. Магазин располагается на втором этаже фабрики. Там представлен широкий ассортимент ювелирных изделий: бусы, ожерелья, браслеты, серьги, кольца, а также коллекции из разных видов жемчуга.

Еще из Таиланда можно привезти фрукты: манго, бананы и ананасы.

Будьте внимательнее — вся земля в Таиланде является собственностью короля, поэтому из страны запрещено вывозить:

изображения Будды и статуэтки с ним выше 13 см;

самостоятельно добытые ракушки и кораллы;

изделия из тигровой шкуры, слоновой кости и панциря черепахи;

растения в горшках, землю и песок;

необработанные драгоценные камни;

насекомых в живом и засушенном виде.

С какими неприятностями туристы могут столкнуться на отдыхе в Таиланде.

— В Таиланде распространены кражи банковских карт, так что лучше покупать все за наличные или держать карту в поле своего зрения. Также не стоит доверять случайным знакомым, которые пытаются вас угостить спиртными напитками. Это еще один способ ограбления, когда преступник подмешивает в алкоголь сильнодействующее средство, поит им свою жертву, а затем отставляет ее без денег и драгоценностей. Кроме того, никогда не пытайтесь приобрести наркотики у местных торговцев. Порой безответственные туристы, покупая запрещенные препараты, даже не осознают, что за такое нарушение закона их могут приговорить к смертной казни.

Основным источником заработка для местных жителей в Таиланде является навязывание услуг. Например, если водитель такси в Таиланде готов вам поклясться, что храм, который вы желаете посетить, закрыт, а затем предлагает вам поехать в другое место, то решительно отказывайтесь. Он просто пытается навязать вам ненужные услуги, ведь все храмы в Таиланде открыты каждый день. Также не стоит вестись на скидки, которые предлагают торговцы, — в конечном итоге окажется, что эти предложения совсем не выгодны.

Представители подводного мира вызывают бурный интерес у отдыхающих, но они несут нешуточную опасность. Улиток с ядовитыми хоботами лучше не трогать руками — их яд может убить человека через полчаса. Ядовитые медузы часто встречаются в тайских водах. Яд в щупальцах медуз может парализовать человека, но в основном они оставляют ожоги, похожие на ожоги от крапивы.

Опасны и морские ежи, их колючки могут сильно поранить ногу, и вытаскивать эти иглы из ступни — занятие не из приятных. Акулы тоже встречаются на пляжах Таиланда, но обычно в водоемах установлена специальная ограждающая сетка для защиты туристов