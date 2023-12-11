«Трансформация и значение фотографии от истоков до настоящего времени»

Рахно Матвей Сергеевич

«Краснозерский лицей №2 имени Ф.И. Анисичкина»,6 класс

Предпринимательство — явление не новое. Предприниматели существовали давно, еще в средние века. В основном это были купцы, торговцы, ремесленники, которые производили, вели торговлю, а так же обмен товарами или услугами между собой, населенными пунктами, городами и даже разными странами с целью получения какой – либо выгоды. Однако сам термин «предпринимательство» и сама система получения доходов, виды, способы и регулирование этих процессов – это продукт современного мира, который прошел длительный и сложный путь развития. В настоящее время предпринимательство имеет более сложный вид, нежели в самом начале своего существования. Предпринимательство сейчас – это часть большого организма, которое быстро развивается и принимает участие во всех сферах: в науке, в общественной жизни, в благотворительности, в развитии различных проектов и улучшении качества жизни людей. Количество предпринимателей увеличивается каждый год, появляется больше направлений.

Я хочу рассказать не о самой распространенной отрасли предпринимательской деятельности, но имеющей большое значение, наверное, в жизни каждого человека, да и всего человечества в целом – о фотографии.

Что такое фотография? «Определение фотографии произошло от древнегреческих слов «свет» и «пишу», т.е. светопись — техника рисования светом. Это возможность создания и сохранения изображения при помощи светочувствительного материала (матрицы) в фотоаппарате». Так звучит технически правильная формулировка, которую мне удалось найти на просторах интернета. Однако, мои родители, убеждены, что фотография это творчество, которое талантливые увлеченные люди могут превратить в настоящее искусство.

В 1820-х годах миру открылась такая технология, как фотографирование. В 1826 г. француз Жозеф Нисефор Ньепс удивил многих, сделав первую в истории человечества фотографию. Родоначальниками этой отрасли считается Франция. Именно она дала толчок, и вот уже по всему миру «разлетаются» первые фотоаппараты. Сам термин появился только в 1839г. Долгое время французы и англичане работали над созданием фотографии, но у них не сразу получилось создавать не только изображение, но и способ копирования фотографии. Фотографы того периода времени экспериментировали со способами получения изображения, типами фотобумаги, с целью упростить и усовершенствовать создание фотографии.

Возникновение фотодела в России датируется 1830-ми годами и воспринимается, как абсолютная диковинка, а фотоаппарат и вовсе «чудо-техника». Мастерство фото съемки развивается и совершенствуется только в крупных городах. Фотосъемка и создание фотографии представляли собой сложный и очень трудоемкий процесс, требующий внимательности и не терпящий ошибок. Так выглядела фотография прошлого столетия. История развития фотодела продолжается непрерывно и по сегодняшний день. В наши дни, когда все мобильные телефоны оснащены фотокамерами, способными сделать хорошие снимки, сложно поверить в то, что когда-то люди затрачивали огромное количество времени на создание всего лишь одного изображения.

Некоторые источники утверждают, что история новосибирской фотографии началась в 1898 году, когда в Ново-Николаевске было открыто первое фотоателье. Однако первые официально задокументированные сведения о местных фотографах появились только в 1924 году.

Историческая справка: «Известно, что в городе в то время работало всего 9 фотографов: Гордеев И.В. (ул. Брешковская, № 65), Князев А.М. (ул. Серебрениковская, № 26), Пожидаев Г.Н. (Красный Проспект № 28), Товстоух М.Д. (Красный Проспект № 28), Шалль Р.К. (ул. Вокзальная, 1), Шевцов К.М. (угол Красного Проспекта и ул. М. Горького).

Тогда не было специализированных магазинов фототехники и все необходимое продавали в аптеках или хозяйственных магазинах. В Ново-Николаевске местами, где можно было купить фото принадлежности, были Аптечный трест, Сибмедторг и расположенные друг напротив друга магазины на Красном проспекте,22 и 23 с одноименным названием «Гигиена и санитария». В конце 20-х – начале 30-х годов в городе начинают исчезать частные фотографы в связи с принятием В.И. Лениным декрета «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению». Происходит ликвидация частной собственности на фото предприятиях. В 1931 г. в городе остается только 4 фотоателье, которые подчиняются центральному управлению фотографиями (ул. Семипалатинский, 27).

Примерно в эти же годы гордеткомиссия открывает предприятие по обучению беспризорников фото ремеслу. Это стало дополнительным доходом для города – позволило зарабатывать средства для содержания бездомных, обслуживать население Новосибирска (в 1926г. официально переименован) и отдыхающих на ближайших курортах. Заведовал фото предприятием гордеткомиссии Князев Ефим Артемьевич.

В 1935 г. недалеко от центра появляется 4 магазина занимающихся продажей исключительно фототоваров. У жителей города появляется возможность выписывать фотоматериалы через всероссийское общество «Торгсин».

К концу 1935 г. и вплоть до начала Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. сфера фото услуг начинает претерпевать изменения. Художественная фотография постепенно пропадает, а на ее месте появляются мастерские и предприятия для организации радио, переплетно-картонажного и фотопроизводства.

В военные годы число фотомастерских значительно уменьшилось. На весь Новосибирск в 1943 г. было всего 1 предприятие, находившееся в Первомайском районе (на тот момент было всего 7 районов). Но уже в 1946-47 г.г. эта критическая цифра стала меняться: вместо 1 фотомастерской в городе появилось 8. А к 1950 г. их насчитывалось уже 16. При этом на момент первой после окончания войны переписи населения в городе проживало уже 886,5 тыс. человек.

Руководство каждой фотомастерской с особой внимательностью подготавливало новые кадры. В штат в обязательном порядке набирали учеников, для которых организовывались «кружки по техучебе». На занятия также могли ходить и молодые специалисты. Учеба проводилась еженедельно. Каждый ученик прикреплялся к мастеру, который и занимался его обучением. Пройдя курс, ученику присваивалось звание мастера или практиканта-мастера.

В послевоенные годы в СССР также появляются пленочные среднеформатные и малоформатные фотоаппараты, которые доступны простым потребителям. Фотография стремительно перестает быть чем-то торжественным, к чему люди готовились месяцами, приобретая повседневный вид. Теперь фотоаппарат можно встретить почти у каждого. Люди делают фотографии на улице или дома, в праздничные или будние дни. Проявляются пленки, объективы становятся сменными с разным фокусным расстоянием, а спустя какое-то время изобретают фотоаппараты мгновенной печати – полароиды.

Приблизительно с 2000 годов в обиход вошли цифровые зеркальные фотоаппараты. Качество «картинки» значительно улучшилось, изменились параметры настройки фотоаппаратов. И вот парадокс – после того, как фотоаппараты появились почти у каждого жителя города, частные фотографы вновь становятся популярными: люди заказывают различного рода фото сессии. В современном фотоделе смешивается все, что было в прошлом веке: фотография одновременно является и повседневным и чем-то таким, чего ждут, как праздника. А все зависит от качества. Когда фотодело только зарождалось, то характеристики всех фотоаппаратов были приблизительно одинаковыми, чего не скажешь о современных камерах. В то время характеристикам уделяли не так много внимания, как сейчас, да и возможности усовершенствования почти не было.

Последние 5-10 лет в Новосибирске, да и во всей России и мире фотодело находится на пике своего развития. Теперь фотодело это не просто фотоателье с несменным фоном, светом и одной камерой. В наше время эта индустрия выросла в десятки раз».

О пионерах фотоискусства Новониколаевска известно мало, но самый значительный вклад в развитие фотографии внес Рудольф Самуилович Шалль. Он был значимой фигурой в городе, за два десятилетия завоевал авторитет и прочное положение — занимался общественной работой, избирался гласным Думы, управлял финансами городской управы. 19 декабря по предписанию Революционного комитета Шалль передал по акту новым властям всё городское имущество, предприятия, кассу и делопроизводство вместе со штатом служащих управы. Лишившись власти и положения, Шалль устроил фотолабораторию в своём доме на улице Вокзальной. Семнадцать следующих лет он проработал простым фотографом, пока его не арестовали в декабре 1937-го, обвинив в шпионаже и диверсионной деятельности. Через два месяца последний городской голова Ново-Николаевска был расстрелян.

Более подробно, я хотел бы остановиться еще на одном ключевом персонаже, который связал в единое целое свою жизнь, Новосибирск и фотографию. Иван Моторин – это уникальная личность, сумевшая создать исторический облик нашего города с помощью фотографии. Большая часть открыток с видами Новосибирска, изданных в городе – это его работы. Музеологи утверждают, что Моторин был сторонником старой школы мастеров, который говорил, что фотограф должен быть летописцем, документалистом и художником. Его фотомастерская в Новосибирске находилась на улице Журинской, 7. Кабинет и фотолаборатория были главной радостью для Ивана Семеновича, он работал там часами. Согласно историческим данным, одна из первых сохранившихся фотографий Моторина «Площадь у озера (Андреевская площадь)» была напечатана в 1914 году.

Впервые комплект фотографий Моторина был выполнен в 1934 году Западно-Сибирским Краевым Советом отдела пролетарского туризма и экскурсий. Альбом, выполненный в виде листов фотомонтажей города, из фотографий Ивана Моторина выпустили в декабре 1935 года. Изданный Новосибирским книжным издательством фотоальбом «Новосибирск» с работами коллектива фотографов и текстами поэта Ильи Фонякова, содержал и 40 фотографий Ивана Моторина. Фотоальбом появился в Новосибирске в 1962 году. Иван Семенович не только один из самых известных фотографов Новосибирска, его вклад в создание образа нашего города в период с 1930-1960гг трудно оценить. Благодаря фотообъективу и мастерству фотографа, сегодня мы можем увидеть знакомые виды Новосибирска и их внешний вид десятки лет назад. Например, знаменитый стоквартирный дом, завоевавший золотую медаль на международной технической выставке в Париже, был представлен снимками Ивана Моторина.

Фотография это лучший способ описать весь жизненный цикл Новосибирска от дореволюционного периода до советского. И Моторин справился с этой задачей самым лучшим образом.

В жизни моей семьи фотография тоже занимает важное место, а фотодело можно назвать нашим семейным ремеслом.

Большую часть своего профессионального пути, мой отец, прошел в должности эксперта-криминалиста в РОВД. А, как известно, фотоаппарат — это один из главных инструментов криминалиста. Фотография играет большую роль в следственных мероприятиях и раскрытии преступлений. Снимки-улики помогают получить правдивые показания подозреваемого, фотографии с места происшествия позволяют выявить ложные показания при допросе, а так же вспомнить потерпевшему или подозреваемому расположение места, обстоятельства и детали преступления, помогает обнаружить вещественные доказательства. По снимку производят опознание, при отсутствии возможности опознания по живому лицу. На протяжении 15 лет, фотография была верным помощником и серьезным инструментом фиксации и исследований доказательства при расследовании преступлений в работе моего папы.

Моя мама, как самый верный и надежный спутник моего папы разделяет с ним все его интересы и увлечения. Поэтому в определенный период времени она тоже заинтересовалась фотоделом. Это и послужило толчком для открытия фотоателье. И вот уже 15 лет моя мама является индивидуальным предпринимателем и оказывает фото услуги населению в Краснозерском районе.

В обычной жизни фотография для нас — это попытка остановить время, хотя бы на одно мгновение, это способ запечатлеть какое — либо событие, это воспоминание в осязаемом виде. Но если рассуждать глобально, хочется спросить: каким бы был наш мир без фотографии, ведь около 95 % информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Не было бы многих открытий в науке, не существовало бы оптических приборов, рентгенологии в медицине. Мы, не знали ли бы, как выглядел мир в прошлом. Работы такого выдающегося фото мастера как Иван Моторин, сегодня, позволяют увидеть нам, каким был Новосибирск раньше, как менялся его внешний вид на протяжении многих лет. Благодаря его фотографиям, 86 лет назад о Новосибирске узнал весь мир на международной выставке в Париже. Так, один человек, которому пришло в голову свое увлечение использовать с предпринимательской целью, сделать свой талант источником дохода навсегда оставил свой след в истории целого города с помощью фотографий, след который будет передаваться из поколения в поколение.