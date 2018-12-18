В Новый год со старыми добрыми друзьями

12 декабря на площадке Leto-cafe прошла новогодняя вечеринка для друзей информационно-аналитического портала InfoPro54.

В теплой дружеской атмосфере под звон бокалов звучали поздравления и пожелания для наступающего 2019 года, подводились итоги года уходящего и вспоминались его лучшие моменты. Чтобы отметить своих партнеров и поблагодарить их за сотрудничество, главный редактор издания Юлия Данилова вручила оригинальные благодарственные письма. Главным пожеланием Юлии в этот вечер была актуальная для всех редакторов просьба — присылать как можно больше разных новостей: горячих, позитивных, бизнесовых.

Уютная атмосфера Leto-cafe, где всегда можно окунуться в теплое лето посреди сибирской зимы, поднимала настроение гостям на протяжении всего вечера. Изысканные закуски, идеально сочетающиеся с подобранными белыми и красными винами, и гостеприимный персонал сделали этот вечер поистине незабываемым событием и отличным началом череды новогодних праздников.

Друзья сайта в течение вечера не раз отмечали удачный выбор для проведения новогодней вечеринки именно в Leto-cafe — столь душевную обстановку сложно отыскать где-либо еще в Новосибирске. А сочетание комфорта, красоты и деликатесных лакомств всегда было неоспоримым преимуществом этого заведения наряду с удачным месторасположением в самом центре города.

Новый год не был бы столь любимым для всех праздником, если бы ни приятные подарки от друзей и близких. Типография полного цикла «Атмосфера» приготовила для гостей вечеринки полезные наборы, заботливо уложив их в фирменные пакеты. Компания еще раз напомнила, что «мастера на все руки» — это про них, ведь в типографии вас обеспечат сувенирной продукцией, наружной рекламой, широкоформатной печатью, любой полиграфией и креативными дизайнерами.

Партнеры мероприятия — салон красоты «Багира», сеть фитнес-центров X-Fit и гастрономический инкубатор ChefСейшн — присоединились к поздравлениям «Атмосферы» и порадовали гостей подарочными сертификатами.

Сюрпризом для всех гостей стал огромный торт ошеломительной красоты от семейной кондитерской Сергея и Ирины Воробец. Мастера сложных десертов удивили друзей сайта восхитительным вкусом нежного десерта и замысловатым дизайном: торт был украшен шоколадными шишками, яркими фруктами и настоящими с виду, но съедобными внутри елочными шариками.

Созданный на месте перфоманс из разрезания необычного торта и его дегустации под ароматный чай стал приятным завершением вечера.

Редакция информационно-аналитического портала InfoPro54 выражает искреннюю признательность партнерам мероприятия.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!



