Роспотребнадзор расследует разлив нефтепродуктов в области

В результате аварии в Чулымском районе произошёл разлив нефтепродуктов. К счастью, пострадавших нет. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. Как уточнили редакции в ведомстве, на 39-м километре автодороги местного значения «Чулым —Сарыкамышка» на территории Серебрянского сельсовета КамАЗ-бензовоз опрокинулся в кювет, перевозивший дизельное топливо. 3,5 тонны топлива вылились на землю.

— Информация о происшествии доведена до заинтересованных органов, — рассказывает начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС Павел Винаков. — Должна была состояться для решения вопроса по изъятию загрязнённого грунта в зоне разлива и его утилизации.

По информации МКУ «Управление ГО и ЧС» Чулымского района, соответствующие работы были проведены. Как предполагают в учреждении, причиной аварии, могло стать неудовлетворительное состояние дороги и погодные условия.

— Разлив произошёл на рельеф местности, не связанной с водными объектами, — рассказывают в комментарии изданию в администрации района. — Мы направили письмо в «Росприроднадзор», которому предстоит провести анализ грунта, просчитать экологический ущерб. У нас подобного происшествия не было, мы ещё с таким не сталкивались, потому пока не можем сказать, какой вред нанесён окружающей среде.

Как сообщили в районной администрации, компенсировать возможный экологический ущерб предстоит новосибирской компании ООО «Магда-Т», занимающейся перевозкой нефтепродуктов, которой принадлежит бензовоз.

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