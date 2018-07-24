Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 % до 20 %

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20 %, а также новые тарифы социальных взносов, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Законопроект инициирован правительством, изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.

По подсчетам правительства, повышение НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год.

— Эти средства будут направлены на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры, — напомнил, выступая на пленарном заседании, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Документом также предполагается предоставить налогоплательщикам-производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 году на компенсацию части затрат по выпуску и поддержке гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники.

При этом сохраняется льготная ставка по НДС в размере 10%. Она применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера) и лекарств.

Также законом продлевается до 1 января 2025 года срок действия «нулевой» ставки НДС по воздушным перевозкам пассажиров и багажа на территорию Республики Крым и Севастополь или с этой территории. Кроме того, предусматривается до 1 января 2025 года применение «нулевой» ставки НДС по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа на территорию Дальневосточного федерального округа или с этой территории.

При этом законом зафиксируется на бессрочный период тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с сумм выплат физлицам, не превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов, и 10% – сверх установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов.

Также на период 2019–2024 гг. устанавливаются льготные тарифы страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области соцобслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта (за исключением профессионального), а также для благотворительных организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения: на обязательное пенсионное страхование – в размере 20%, на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование – в размере 0%.

Фото: пресс-служба Госдумы