НГУЭУ заключил соглашение с АИР Новосибирской области

Оно предполагает несколько форматов взаимодействия, в том числе формирование кадрового резерва для агентства инвестиционного развития.

В НГУЭУ прошла встреча представителей АИР с ректоратом и сотрудниками НГУЭУ, заинтересованными в сотрудничестве. Участники встречи обменялись идеями о возможных направлениях взаимодействия НГУЭУ и Агентства инвестиционного развития, сообщили в пресс-службе университета.

— Мы поняли, что нужно включаться в региональную повестку, быть полезными, — отметил ректор НГУЭУ Александр Новиков. — В Новосибирске должен образоваться некий экспертный центр для обсуждения различных вопросов и поиска решений, он не обязательно должен полностью замыкаться на нархозе — но мы готовы инициировать этот процесс.

Проректор НГУЭУ по стратегическому развитию и внешним связям Павел Новгородов подчеркнул, что в канун выборов вуз может стать нейтральной площадкой, объединяющей людей с разными точками зрения для обсуждения насущных вопросов. Опыт в этом направлении у университета уже есть — только с начала учебного года на базе НГУЭУ прошло несколько совещаний с участием представителей власти, бизнес-сообщества, общественности, науки и образования. Одно из последних — это прошедшее на прошлой неделе обсуждение проекта концепции обеспечения стратегии социально-экономического развития Новосибирской области.

Гендиректор областного Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов отметил, что АИР заинтересован не только в дискуссионных формах взаимодействия, но и во включении представителей НГУЭУ в решение конкретных практических задач.

— Мы не можем содержать огромный штат специалистов в каждой отрасли, но нам часто требуется экспертное заключение со стороны. Также нам нужна помощь в разработке бизнес-планов и в работе по другим направлениям, — прокомментировал Александр Зырянов. — Самое актуальное — это написание стратегии развития Новосибирской области до 2030 года, сейчас решается вопрос о том, какая команда будет этим заниматься, и нам бы хотелось, чтобы в рабочую группу вошли 2-3 представителя НГУЭУ.

В завершение встречи было подписано соглашение о комплексном сотрудничестве, которое предполагает несколько форматов взаимодействия, в том числе формирование кадрового резерва для АИР, прохождение студентами НГУЭУ практики на базе агентства, участие АИР в формировании новых образовательных программ, совместной их разработке и реализации, а также выполнение университетом научных, экспертных и аналитических работ в интересах АИР и инвесторов.

Фото: предоставлено пресс-службой НГУЭУ