14-18 декабря пройдут Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Северу»

Организатор – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

В мероприятии Дней делового и экономического сотрудничества участвуют новосибирские производственные компании и научные организации: ООО «Р-техно», ООО «Техэлектро-Сибирь», Дефлектор54, ФГБОУВ «Новосибирский государственный технический университет», ООО «Литэко», ООО «Научно-производственное объединение Верда Терра» ООО «Айвойс Технолоджи», ФГБОУВ «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», ООО «Лайт Сити Групп», Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, ЗАО «Феникс 88», ООО «СУЭР», ООО «Новосибирский завод конденсаторов», ООО «Первый», Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН, ООО «Новосибирский завод бытовой химии», ООО «АВЭК», ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда», ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».

Участники мероприятия представят продукцию и технологии в сфере энергетики, энергосбережения, электрики и электротехники, городского и светодиодного освещения, вентиляционного оборудования, автоматизации производственных процессов, телекоммуникации, сельском хозяйстве. Основной интерес участников в городах Севера-профильные департаменты администраций городов, предприятия нефтегазового и углеперерабатывающего профиля, предприятия по переработке отходов, предприятия энергетического сектора, медицинские учреждения, крупные строительные организации, управляющие компании.

В рамках «Дней делового и экономического сотрудничества» будут проведены встречи с представителями структурных подразделений администрации городов Губкинский, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, бизнес-переговоры с руководителями предприятий и организаций.

Фото: ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»