179 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Новосибирской области за сутки

На утро 2 ноября в регионе выявлено 17 662 случая коронавирусной инфекции (+179 за сутки), в том числе у 1 131 ребенка. 14 501 пациент выписан с выздоровлением (+56 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Скончались еще шесть пациентов: мужчина в возрасте 66 лет, две женщины в возрасте 85 лет, а также женщины в возрасте 58 лет, 61 год и 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 596 человек. В отделениях реанимации находятся 115 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

В оперативном штабе сообщили, что в регионе госпитализированы всего 67 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 859. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 502 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 719 040 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 624 жителя региона, 55 210 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 529 обращений, госпитализированы 28 человек.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области