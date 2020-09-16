5 оригинальных способов встретить девушку в аэропорту

Важный нюанс встречи – автомобиль

И ещё один момент, который надо хорошо продумать – на чём вы будете добираться домой. Так как эта встреча в аэропорту предусматривает неординарность, ни ваша машина, ни такси здесь не подойдут. Поездка из аэропорта должна быть очень комфортной. В данном случае нужно воспользоваться услугами проката авто.

Если вы будете встречать девушку в столице Сибири, обратите внимание на компанию Royal Cars – заказать машину с водителем в Новосибирске можно у них.

Итак, с машиной мы определились – это должен быть очень качественный и презентабельный автомобиль. Перейдём к самому оформлению такой встречи.

Способ № 1 – классический с дополнением

Красиво встретить девушку в аэропорту вам поможет стандартный букет цветов. Дополнением к встрече с букетом может быть ваш внешний вид. Наденьте строгий костюм с галстуком, пусть она прочувствует, насколько эта встреча важна для вас. Можете быть неординарным – наденьте синий или даже зелёный пиджак.

Самые смелые в данном случае могут использовать фрак или бабочку вместо галстука. Букет тоже может быть очень неожиданным. Например, вместо стандартного букета возьмите сбор полевых цветов или каскадный букет, оформленный зелёными листьями, ниспадающими вниз.

Способ № 2 – необычный подарок

Как встретить девушку в аэропорту так, чтобы она это запомнила? Очень простой способ – это подарок. Его нужно держать в руках, он должен быть большой, завёрнут в разноцветную бумагу и перевязан яркими лентами. Что будет внутри – зависит от характера вашей любимой девушки. Можно купить мягкий свитер, который ей понравится, или украшения. Для оригинальности можно просто ограничиться двумя килограммами шоколадных конфет.

Способ № 3 – неожиданная табличка

Оригинально встретить избранницу в аэропорту поможет табличка на длинной палке. Только у всех, стоящих рядом с вами в месте ожидания, будут написаны имена и фамилии приезжающих, а на вашей табличке должно быть написано: «Люблю тебя!» в окружении милых сердечек. Этот способ точно не оставит её равнодушной. Тут есть множество вариантов для вашего полёта фантазии: «Марина – лучшая девушка на планете!»

Способ № 4 – затратный, но действенный

Это очень нетипичный, но очень вдохновляющий для неё способ. Вам нужно чуть-чуть перевоплотиться в мексиканца с большой шляпой. Рядом с вами будут стоять три-четыре мексиканца в сомбреро с небольшими гитарами-укулеле в руках.

Они сыграют для неё национальную мексиканскую песню. Чтобы удивить вашу избранницу ещё больше, мексиканцы могут исполнить на своих инструментах её любимую мелодию.

Способ № 5 – кольцо

Этот способ имеет магическую силу и всегда убивает девушку наповал. Совершенно не имеет значения, будете вы делать ей предложение в этот момент или нет, кольцо может быть просто прекрасным подарком и символом любви.

Маленькая бархатная коробочка, которую вы будете просто держать в руках перед собой, тронет её самым изысканным образом. Коробочка может быть оформлена в стиле маленького бархатного букетика. Небольшое золотое колечко принесёт эмоциональную бурю в отношения между вами. А вместо букета возьмите мягкого, пушистого, розового мишку.

Продолжение сюрприза

Это были пять самых простых способов порадовать любимую девушку прямо в зале ожидания аэропорта. В машине вы можете продолжить свои сюрпризы бутылкой шампанского, приобретённой заранее. Не лишними в автомобиле будут и хорошие шоколадные конфеты. Ведь готовить для кого-то сюрпризы приятнее, чем получать их самому.

Но самое главное, что ваши старания не пройдут зря – ваша возлюбленная обязательно надолго запомнит такой сюрприз и отблагодарит вас морем любви и заботы.

Фото предоставлено рекламодателем