Акция в Банке Акцепт! Плюс 1% к ставке по вкладам для новых клиентов!

Хотите сохранить накопления выгодно? До 31.08.2021 г. успейте открыть вклад в Банке Акцепт и получите 1% к основной ставке на весь срок договора!

Условия участия:

отсутствие открытых и действующих вкладов в Банке Акцепт за последние 3 месяца;

открытие вкладов «Пенсионный» или «Максимум» со сроками размещения 367 и 550 дней.

Сбережения с выгодой в Банке Акцепт!

Вклады застрахованы. Условия действительны на момент размещения. Подробная информация на akcept.ru. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России №567.

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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