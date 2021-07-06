Акция в Банке Акцепт! Плюс 1% к ставке по вкладам для новых клиентов!

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Условия участия:
Сбережения с выгодой в Банке Акцепт!
Вклады застрахованы. Условия действительны на момент размещения. Подробная информация на akcept.ru. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России №567.
Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2«б»
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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Фото: freepik.com
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