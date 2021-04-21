Аналитики составили рейтинг «коммунальной разрухи» для регионов Сибири

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza составила рейтинг регионов, жители которых больше всех недовольны своими жилищными условиями. Состояние жилья оценивалось по степени остроты в регионах десяти типичных коммунальных проблем, среди которых недостаточное отопление, слабая освещенность помещения, сырость или промерзание стен и полов, наличие насекомых и грызунов, загрязнение воздуха и шум с улицы, плохая звукоизоляция, плохая освещенность подъездов и придомовой территории, беспорядки вблизи дома или в подъезде, неудовлетворительное качество воды и проблемы с электроэнергией.

Тува стала лидером среди регионов Сибири по показателю «коммунальной разрухи». Больше всего в регионе жалуются на промерзание стен и проблемы с подачей электроэнергии. В общем списке регионов России республика заняла 14 место, получив 13,76 балла.

В первую тройку антилидеров в Сибири также вошли Красноярский край (12,54) и Томская область (10,92).

В крае главной проблемой жителей стало наличие насекомых и грызунов в домах и плохое освещение придворовой территории, подъездов. В Томской области — проблемы с подачей электроэнергии и сырость стен. В общероссийском рейтинге регионы заняли 20 и 33 места соответственно.

Наиболее благополучной стала Республика Хакасия, получившая от экспертов 6,28 балла. У Кемеровских и Новосибирских областей 8,89 и 9,44 балла соответственно. Основной проблемой в Хакасии, по мнению опрошенных, стала плохая освещенность придворовых территорий, в Кузбассе люди больше всего жаловались на загрязнение воздуха, а в Новосибирской области — на нарушение общественного порядка вблизи дома.

Республика Алтай, Омская область и Алтайский край получили близкие к среднему баллу по стране. У республики 9,85 балла, области — 10,25, края — 10,55. В общем рейтинге регионы заняли 44, 42 и 38 места соответственно.

Рейтинг «коммунальной разрухи» рассчитывался на основе опросных данных, опубликованных Росстатом в рамках комплексного наблюдения условия жизни населения в 2020 году. Данное наблюдение проводится раз в два года, выборка охватывает 60 тыс. домохозяйств по всем регионам России.