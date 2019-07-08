Анатолий Локоть выдвинут кандидатом от КПРФ

Второй этап XXVII отчетно-выборной конференции Новосибирского областного отделения КПРФ прошел в минувшую субботу. В тайного голосования коммунисты выдвинули в мэры Новосибирска лидера действующего главу города Анатолия Локтя. Это решение было принято партийцами единогласно. Счетная комиссия утвердила результаты голосования также единогласно, говорится в материале, размещенном на сайте КПРФ.

Ранее выдвижение Анатолия Локтя на второй срок поддержали новосибирские коммунисты. Свою поддержку высказали и президиум ЦК КПРФ. Представители управления юстиции и муниципальной избирательной комиссии Новосибирска замечаний по итогам выдвижения не имели, уточняется в сообщении. По данным сайта горизбиркома, Анатолий Локоть зарегистрировался в качестве кандидата. Он подал документы десятым.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. О желании участвовать в них уже заявили экс-заместитель мэра Данияр Сафиуллин («Родина»), депутаты горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин (партия «Великое Отечество»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, гендиректор ООО «Адвокат – Плюс» Александр Гультяев и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), самовыдвиженцы Анатолий Бабаев и Андрей Везнер. Документы на участие в выборах подали десять кандидатов .

Фото с сайта реготделения КПРФ