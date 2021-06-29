АО «РЭС» — двукратный победитель Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России»

26 электросетевых компаний практически со всей страны – от Сибири до Кавказа – боролись за победу в 4 номинациях.

Акционерное общество «Региональные электрические сети», являющееся системообразующим предприятием энергосистемы Новосибирской области, приняло участие во всех номинациях конкурса, представив итоги работы компании по различным направлениям деятельности в 2020 году.

По итогам оценки представленных проектов АО «РЭС» заняло призовые места во всех номинациях, а также удостоено Гран-при XI Всероссийского конкурса. Компании удалось полностью повторить успех прошлого года, став двукратным обладателем статуса «Лучшие электрические сети России».

Как и в 2020 году, конкурсное жюри признало результаты предприятия лучшими в номинации «Наиболее информационно открытая электросетевая компания». По этому направлению оценивались традиционные каналы коммуникации компании с целевой аудиторией: периодичность и частота обновления корпоративного сайта, широта и репрезентативность круга лояльных независимых СМИ, распределение информации между электронными (интернет), эфирными (ТВ, радио) и печатными формами доставки контента.

Информационное сопровождение производственной деятельности АО «РЭС» уже неоднократно отмечалось различными наградами, и очередная победа подтверждает, что поддерживаемый компанией уровень информационной открытости является достойным примером корпоративных коммуникаций с общественностью.

В рамках номинации «Социально ответственная электросетевая компания» победа также была присуждена АО «РЭС». Жюри по достоинству оценило совокупность всех социально значимых проектов, реализуемых в компании. К тому же, в 2020 году к таким традиционным направлениям социальной работы, как профориентация, обучение и повышение квалификации персонала, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и благотворительных акций, добавились мероприятия, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. В непростых эпидемиологических и экономических условиях компания продолжала всячески поддерживается своих работников, предоставляя различные виды социальной помощи, тем самым ещё раз подтверждая свой статус надежного работодателя с высокой социальной ответственностью.

Еще в двух номинациях АО «РЭС» заняло вторые места, уступив ближайшим соперникам буквально десятые доли балла.

В номинации «Инвестиционный проект года» компания представила результаты реализации значимого для региона проекта по реконструкции ПС 110 кВ Горская, от которой планируется осуществлять электроснабжение многофункциональной ледовой арены и новой станции метро «Спортивная», строящихся в Новосибирске в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года.

В номинации «Инновационный проект года» энергетики рассказали об опыте внедрения роботизированного центра поддержки клиентов, который активно развивается компанией в течение последних лет. Совсем недавно этот проект был также представлен в рамках деловой программы IV Российского энергетического саммита.

О компании:

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт.