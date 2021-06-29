Рекламодателям

АО «РЭС» — двукратный победитель Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России»

  • 29/06/2021, 11:11
25 июня 2021 года подведены итоги XI Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России», организованного интернет-порталом «ЭнергоНьюс».

26 электросетевых компаний практически со всей страны – от Сибири до Кавказа – боролись за победу в 4 номинациях.

Новости компанийАкционерное общество «Региональные электрические сети», являющееся системообразующим предприятием энергосистемы Новосибирской области, приняло участие во всех номинациях конкурса, представив итоги работы компании по различным направлениям деятельности в 2020 году.

По итогам оценки представленных проектов АО «РЭС» заняло призовые места во всех номинациях, а также удостоено Гран-при XI Всероссийского конкурса. Компании удалось полностью повторить успех прошлого года, став двукратным обладателем статуса «Лучшие электрические сети России».

Как и в 2020 году, конкурсное жюри признало результаты предприятия лучшими в номинации «Наиболее информационно открытая электросетевая компания». По этому направлению оценивались традиционные каналы коммуникации компании с целевой аудиторией: периодичность и частота обновления корпоративного сайта, широта и репрезентативность круга лояльных независимых СМИ, распределение информации между электронными (интернет), эфирными (ТВ, радио) и печатными формами доставки контента.

Информационное сопровождение производственной деятельности АО «РЭС» уже неоднократно отмечалось различными наградами, и очередная победа подтверждает, что поддерживаемый компанией уровень информационной открытости является достойным примером корпоративных коммуникаций с общественностью.

В рамках номинации «Социально ответственная электросетевая компания» победа также была присуждена АО «РЭС». Жюри по достоинству оценило совокупность всех социально значимых проектов, реализуемых в компании. К тому же, в 2020 году к таким традиционным направлениям социальной работы, как профориентация, обучение и повышение квалификации персонала, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и благотворительных акций, добавились мероприятия, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. В непростых эпидемиологических и экономических условиях компания продолжала всячески поддерживается своих работников, предоставляя различные виды социальной помощи, тем самым ещё раз подтверждая свой статус надежного работодателя с высокой социальной ответственностью.

Еще в двух номинациях АО «РЭС» заняло вторые места, уступив ближайшим соперникам буквально десятые доли балла.

В номинации «Инвестиционный проект года» компания представила результаты реализации значимого для региона проекта по реконструкции ПС 110 кВ Горская, от которой планируется осуществлять электроснабжение многофункциональной ледовой арены и новой станции метро «Спортивная», строящихся в Новосибирске в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года.

В номинации «Инновационный проект года» энергетики рассказали об опыте внедрения роботизированного центра поддержки клиентов, который активно развивается компанией в течение последних лет. Совсем недавно этот проект был также представлен в рамках деловой программы IV Российского энергетического саммита.

О компании:

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт.

Фото предоставлено пресс-службой компании

743

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : энергетика электрические сети РЭС жкх


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В 2021 году в Сибири уже предотвращено более 50 нарушений в области транспортной безопасности

24/06/2021, 17:22

Локдаун в Бурятии

23/06/2021, 19:28

Кемерово догоняет Новосибирск по ценам на недвижимость

22/06/2021, 10:17

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Григорий Якобсон: То, что мы видим на рынке кредитования жилья, очень похоже на ипотечный пузырь

Все материалы
Лента новостей

«Пенсионеры-партийцы» заявились на выборы

29/06/2021, 19:38

Сколько медлаборатории Новосибирска заработали на ковид-анализах?

29/06/2021, 19:27

Раздельный сбор мусора приведет к росту тарифа на утилизацию ТКО

29/06/2021, 18:05

ГК «ВИС» заявляет о непричастности к канализационным огрехам

29/06/2021, 18:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21, 14:36

Новости компаний

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на Всероссийской научно-практической конференции

29/06/2021, 15:39

В условиях обострения пандемии АО «РЭС» возвращается к дистанционному режиму работы

29/06/2021, 14:06

ВТБ предложит льготные ставки по ипотеке с господдержкой

29/06/2021, 12:19

«IT — компании Сибири за экологию»

29/06/2021, 11:32

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Кого еще получит льготу по транспортному налогу?

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

На экспорт металлопродукции введут временные пошлины

Программа вакцинации в Новосибирской области идет «с колес»

Больше 80% ломбардов региона уже работают без ограничений

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

За 2020 год выручка НЗРМ составила почти 1,8 млрд рублей

На экспорт металлопродукции введут временные пошлины

Сибиряки стали чаще жаловаться на навязывание финансовых услуг

ФРС лишает золото предпосылок для роста

Политика

Новости Новосибирска

«Пенсионеры-партийцы» заявились на выборы

Кто из ЛДПРовцев выступит «за бедных и за честных»?

Съезд справороссов: какой округ представит Александр Аксененко?

«Родина» выставляет в Госдуму местных депутатов

Интрига, однако: кто возглавил списки КПРФ?

Недвижимость

Новости Новосибирска

Дольщики 40 новосибирских долгостроев получат квартиры

ГК «Расцветай» и Росреестр запустили проект по регистрации договора долевого участия за 100 минут

В Новосибирской области пройдет масштабная оценка кадастровой стоимости недвижимости

Дольщикам крупнейшего долгостроя региона будут выплачены компенсации

Почему нужно покупать квартиру по действующей программе льготной ипотеки?

Технологии

Новости Новосибирска

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Новосибирский карбоновый полигон презентуют на форуме «Технопром-2021»

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

Агропром

Новости Новосибирска

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Фермеров обяжут поднять уровень зарплат работникам

Транспорт

Новости Новосибирской области

345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

Новости Новосибирска

В новосибирских ресторанах тоже готовятся ввести QR-коды

Чай из самогона, баран на вертеле и запеченный судак

S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Бескрайний бассейн-инфинити появится в Бугринской роще

Общество

Новости Новосибирска

Сколько медлаборатории Новосибирска заработали на ковид-анализах?

Раздельный сбор мусора приведет к росту тарифа на утилизацию ТКО

ГК «ВИС» заявляет о непричастности к канализационным огрехам

В новосибирских ресторанах тоже готовятся ввести QR-коды

Кого еще получит льготу по транспортному налогу?

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска