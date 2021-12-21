Армен Саркисян: бизнес, высокие технологии и благотворительность

Инвестиции в «цифру» как залог успеха: Саркисян Армен Меружанович и его бизнес

Армен Саркисян построил собственный многопрофильный высокотехнологичный холдинг. Его компании работают в таких отраслях, как финансы, ритейл, электронная коммерция, телеком и цифровые медиа, разрабатывая и реализуя инновационные проекты для бизнеса.

От лотерейного бизнеса до FinTech



Армен Саркисян ведет предпринимательскую деятельность уже много лет. Он начинал в 2000-х годах. Первым значительным проектом в карьере бизнесмена стала компания под названием «Орглот», выступавшая оператором «Гослото». В течение нескольких лет Саркисян руководил этой организацией на посту президента.

Немногим позже бизнесмен создал компанию, название которой сегодня знает почти каждый житель России. Это «Столото», на данный момент являющееся крупнейшим в стране распространителем государственных лотерей, организаторы которых — министерства спорта и финансов РФ.

Бренд «Столото» появился на базе «Технологической компании «Центр» — компании, впоследствии ставшей основой цифровой экосистемы холдинга S8 Capital и его технологическим ядром. Наработать компетенции, которые сегодня позволяют создавать уникальные инновационные решения, удалось во многом в ходе создания цифровой экосистемы для лотерейного бизнеса.

В 2014 году прошла масштабная реформа лотерейной сферы. Тогда было принято стратегическое решение: запретить частным компаниям заниматься организацией лотерей и передать эту функцию федеральным ведомствам. «Частникам» оставили только функцию распространения билетов.

IT-команде ТК «Центр» нужно было создать цифровую платформу, способную обеспечить максимальную прозрачность деятельности компании для государства, удобство работы для пользователей — участников лотерей, безопасность платежей и возможность оперирования Big Data.

Разработку IT-ландшафта компания Саркисяна вела совместно с мировыми лидерами в сфере цифровых технологий. В экосистему внедрены технологические решения таких крупных компаний, как SAP, Oracle и SAS, которые позволяют проводить до 500 тиражей в сутки. При этом ТК «Центр» создала собственные уникальные системы, обеспечивающие надежность, прозрачность и высокую производительность лотерейного процессинга. Это позволило занять ведущие позиции на международной арене: сегодня «Столото» входит в ТОП-10 компаний мира по доле e-commerce.

Саркисян продолжил инвестировать в развитие цифровых технологий. Он расширил свой бизнес до масштабов многопрофильного холдинга, деятельность которого ориентирована на создание уникальных продуктов в сегменте IT.

S8 Capital

Холдинг Армена Саркисяна включает в себя ряд активов из таких сфер, как ритейл, финансы, e-commerce, телеком и онлайн-медиа. В их числе:

Next Mobile — первый в России виртуальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающий высокое качество связи через агрегацию покрытия сетей крупнейших федеральных сотовых компаний (МТС, Мегафон, Билайн и Теле2);

Strahovka.ru — интернет-портал по подбору наиболее выгодных предложений от ведущих страховщиков страны;

Price.ru — сервис, позволяющий пользователям сравнивать стоимость более чем 30 миллионов товаров в онлайн-режиме;

Sport24.ru — популярное спортивное онлайн-медиа с ежемесячной аудиторией свыше 25 миллионов пользователей.

S8 Capital создает и развивает высокотехнологичные сервисы и продукты. За время его существования были реализованы десятки инновационных проектов. Холдинг признан одним из лидеров цифровизации в экономике РФ. РБК включил S8 Capital в перечень 500 крупнейших компаний страны.

Корпоративная социальная ответственность

Холдинг Армена Саркисяна поддерживает различные благотворительные инициативы и организации. В разные годы его компании оказывали спонсорскую помощь крупным спортивным федерациям и союзам, проектам Минспорта.

В разгар пандемии COVID-19 холдинг профинансировал обеспечение ряда медучреждений высокотехнологичным оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких и временного вспомогательного кровообращения, специальными кроватями для больных и пр.

Также компании Саркисяна помогают благотворительным фондам. Все эти расходы они несут из собственных средств сверх целевых отчислений на развитие физической культуры и спорта.