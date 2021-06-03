Банк «Левобережный» предлагает открыть расчетный счет бизнесу без посещения отделения

Юридические лица и ИП могут подписать документы по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО) вне отделения. Если у вас нет возможности приехать в офис банка, менеджер встретится с вами на любой удобной для вас территории.

Напомним, что до 1 июля в банке действует специальное предложение для компаний, зарегистрированных менее 1 года назад. Открыв первый расчетный счет, они получают скидку 50% на 3 месяца на комплекс услуг по РКО в рамках любого бизнес-пакета.

Для связанных компаний предусмотрен групповой тариф, по условиям которого абонентская плата за бизнес-пакет РКО «Все включено» на протяжении 3 месяцев будет взиматься только с одной компании группы. Подключить тариф можно до 01.07.2021.

В свою очередь, ИП могут подключить бизнес-пакет РКО «Мой бизнес – мои правила» всего за 500 рублей в месяц. В него входит открытие счета, 3 платежных поручения, внесение до 25 000 рублей в месяц наличными, а также набор индивидуальных тарифов, которые клиент выбирает для себя сам.

Получить бесплатную консультацию по расчетно-кассовому обслуживанию можно по телефону 8-800-333-555 (круглосуточно) и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).