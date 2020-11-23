Банк «Левобережный» вошел в первую десятку региональных банков по финансовому состоянию

Они высоко оценили надежность, ликвидность, рентабельность и деловую активность банка.

«Левобережный» занял 6-е место среди 160 региональных банков России, зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Кредитные организации оценивались по финансовому состоянию, в частности по размеру активов. На 1 октября 2020 г. активы Банка «Левобережный» (ПАО) достигли порядка 76 млрд рублей.

Банк улучшил свои позиции по сравнению с сентябрьским рэнкингом, когда он занимал 7-е место. Вместе с тем его показатели достаточно стабильны относительно некоторых других участников рэнкинга.

Рэнкинг кредитных организаций по финансовому состоянию составляется ежемесячно по оригинальной методике АНО ЗВИ. Она характеризует надежность, ликвидность, ресурсную базу, просроченную задолженность, рентабельность активов и деловую активность банков.

Фото: пресс-служба банка