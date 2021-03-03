Банк «Левобережный» запустил новый кредитный продукт «Фонд для самозанятых»

Программу финансирования самозанятых разработал банк совместно с Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Кредиты выдаются лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Максимальный срок кредитования составляет 5 лет, сумма – от 300 тыс. до 2 млн рублей. Залог не требуется. Поручительство предоставляет Гарантийный фонд НСО. Кредит можно оформить на различные цели развития бизнеса, в том числе на инвестиции и пополнение оборотных средств. Срок принятия решения по кредиту – 1 день.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 или в отделениях Банка «Левобережный» (ПАО).

Самозанятые – это физические лица и ИП, которые получают доход от своей профессиональной деятельности без работодателя и привлечения наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества. Регистрация самозанятых началась в 2017 году. На конец прошлого года их число составило 1,5 млн россиян.