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Банк «Левобережный» запустил новый кредитный продукт «Фонд для самозанятых»

  • 03/03/2021, 10:39
Физические лица и ИП, работающие в Новосибирске и НСО, могут взять до 2 млн рублей в кредит по ставке 10,9% годовых на развитие своей деятельности.

Новости компанийПрограмму финансирования самозанятых разработал банк совместно с Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Кредиты выдаются лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Максимальный срок кредитования составляет 5 лет, сумма – от 300 тыс. до 2 млн рублей. Залог не требуется. Поручительство предоставляет Гарантийный фонд НСО. Кредит можно оформить на различные цели развития бизнеса, в том числе на инвестиции и пополнение оборотных средств. Срок принятия решения по кредиту – 1 день.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 или в отделениях Банка «Левобережный» (ПАО).

Самозанятые – это физические лица и ИП, которые получают доход от своей профессиональной деятельности без работодателя и привлечения наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества. Регистрация самозанятых началась в 2017 году. На конец прошлого года их число составило 1,5 млн россиян.

Фото: пресс-служба банка

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Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы кредиты кредит для самозанятых


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