Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год

Активы банка по итогам 2023 года составили 686 млрд рублей, собственные средства (капитал) банка за отчетный год увеличились с 77,3 млрд рублей до 90 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2023 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2023 году кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU), рейтинговое агентство НКР – до уровня A.ru, рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с «Позитивным» прогнозом.