Александра Болотова: «Патентные террористы» — большая боль всех, кто работает с интеллектуальным правом

Директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам Александра Болотова рассказала Infopro54 о работе «патентных троллей», а также о несовершенстве законодательства в области интеллектуальной собственности, когда компенсации за нарушение прав на товарные знаки оказываются намного выше полученной предпринимателями прибыли и приводят к банкротству бизнеса.

Интернет способствует росту исков в области защиты объектов интеллектуальной собственности

— Александра, с какими проблемами сегодня чаще всего сталкиваются предприниматели с точки зрения законодательства об интеллектуальной собственности?

— Чаще всего речь идет о ситуациях, когда на упаковку товара, на этикетку или на сам товар нанесено какое-либо обозначение, и предприниматель, закупая товар у поставщика, не убедился в том, что такое обозначение не является чужим товарным знаком.

Когда речь идет об известных брендах, типа Nike, то контрафакт определить легко. Но иногда в качестве товарного знака регистрируются достаточно общеупотребимые слова. Например, Prime Hobby. Предприниматель, покупая товар, даже не думает о том, что это может быть зарегистрированный товарный знак и интеллектуальная собственность другого лица, начинает продавать товар и «попадает» на судебный иск. Если на товар незаконно нанесено обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака и принадлежащее другому лицу, то такой товар является контрафактным, подлежит изъятию и уничтожению, а предприниматель выплачивает компенсацию правообладателю.

— Такой контрафакт выявляют на границе?

— Если вы закупили товар за границей, то его могут конфисковать таможенники. Но если проверки не было и товар каким-либо образом прошел границу, то вы можете его потерять, приступив к торговле.

Кстати, сегодня второй вариант — самая распространенная история. Обладатель товарного знака видит маркированную им продукцию в интернет-магазинах и на маркетплейсах и обращается в суд. Интернет сегодня легко позволяет выявить эти нарушения.

Далее владелец товарного знака может воспользоваться механизмом защиты, предусмотренным законодательством, и требовать компенсацию.

— Количество таких исков в судах увеличивается?

— Да, с каждым годом их становится все больше. Это связано с глобализацией всех процессов. Все бренды выходят на одни и те же онлайн-площадки, конкуренция на них ужесточается, и каждый игрок виден как на ладони.

Если раньше предприниматель продавал товар во Владивостоке, а правообладатель находился в Москве и об этом не знал, то сегодня интернет, хештеги, социальные сети позволяют очень быстро выявить нарушение, а суды во время пандемии отлично научились работать в онлайне.

Компенсация и перегиб в защите интеллектуальных прав

— О какой сумме компенсации в спорах об интеллектуальной собственности может идти речь?

— Согласно Гражданскому кодексу РФ, компенсация может быть рассчитана тремя методами.

Первый — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый факт нарушения.

Если брать минимальный порог, то кажется, не так уж и много. Если предприниматель завез контрафактные велосипеды или просто не проверил товарный знак у поставщика, то после контрольной закупки платит 10 тысяч рублей за факт нарушения. Однако сегодня мы на практике очень часто сталкиваемся с так называемым «патентным терроризмом», то есть перегибами в области защиты прав со стороны правообладателей. Например, у нас сейчас идет судебный процесс, где юрист правообладателя 30 дней подряд ходил в магазин и покупал наклейки, каждая из которых стоила 30 рублей, и фиксировал нарушение. Потом он обратился в суд и запросил 15 тысяч рублей за нарушение авторских прав, но за КАЖДЫЙ факт нарушения, то есть итоговая сумма иска составила 450 тысяч рублей.

— Это законное требование?

— По законодательству — все верно, но мы же понимаем, что предприниматель, продав 30 наклеек, такую сумму в качестве выручки не получит. Это несоразмерное требование. Презюмируется, что компенсация призвана восстановить баланс интересов правообладателя.

На мой взгляд, некоторые предприниматели преднамеренно нарушают интеллектуальную собственность, за это должны быть санкции, и компенсация — хороший инструмент, придуманный законодательством. Но в руках недобросовестных людей он работает как инструмент зарабатывания денег.

Многие юристы из профессионального сообщества в области интеллектуальных прав, рассматривая такие ситуации, уверены, что нужно предоставлять судьям возможность снижать компенсации в соответствии с соразмерностью действия нарушителя, чтобы компенсация могла восстановить баланс интересов, а не просто позволять зарабатывать одним предпринимателям на других.

Сейчас все, что может судья, — это уменьшить сумму компенсации до 5 тысяч рублей, причем за каждый факт нарушения, если нет единства намерений нарушителя (нужно доказать, что продавалась одна партия, что бывает сложно сделать). Но в случае с наклейками даже 5 тысяч рублей — колоссальная сумма. А ведь для фиксации нарушения можно покупать товар не месяц, а год. Представляете, о какой сумме тогда будет идти речь?

— Какие еще варианты компенсации существуют?

— Второй вариант расчета суммы компенсации — двукратный размер стоимости контрафактного товара. Хочу обратить внимание, что речь идет именно о стоимости, а не о маржинальности или прибыли, которую получает предприниматель.

Например, продавец нарушил интеллектуальные права, так как использовал чужой дизайн платьев (дизайн может быть запатентован как промышленный образец, а может охраняться авторским правом — по желанию правообладателя). Интернет-площадки позволяют точно установить количество проданного товара. В деле, о котором я расказываю, было установлено, что товара продано на 2,2 миллиона рублей, то есть по формуле сумма компенсации составила 4,4 миллиона рублей. Это дело уже закончено и выиграно истцом-правообладателем. Но очевидно, что у каждого товара есть себестоимость плюс расходы, которые предприниматель закладывает в цену товара. В итоге именно прибыль от продаж предпринимателя составит точно не 2,2 миллиона рублей, а 4,4 миллиона, которые он должен будет выложить за нарушение интеллектуальных прав, приведут бизнес к кризису.

На мой взгляд, как патентного поверенного, это тоже некоторые перегибы в защите интеллектуальных прав, потому что здесь уже точно речь не идет о восстановлении баланса интересов. Мы понимаем, что такое судебное решение может обанкротить нарушителя. Если учесть, что на маркетплейсы сегодня выходят много молодых людей, которые пытаются проявить себя в бизнесе. Получается, что продав всего несколько товаров, они могут очень серьезно пострадать, и начать свой бизнес не просто с каких-то штрафных санкций, а с очень серьезных исков на миллионы рублей.

На наш взгляд, это неправильно. Хотя я понимаю и законодателя, так как если бы в законе было сказано, что нарушитель платит штраф в размере двукратной стоимости не товара, а прибыли с товара, то предприниматели всевозможными способами начали бы занижать прибыль. На мой взгляд, тут также необходимо изменение формулировок в Гражданском кодексе, чтобы судья, исходя из фабулы дела и того, что он видит в судебном заседании, понимая ситуацию, мог снижать сумму иска, чтобы не доводить бизнес до банкротства. Особенно это актуально для начинающих предпринимателей, которые, возможно, по неосторожности впервые допустили такое нарушение. Также это актуально, когда судья видит, что речь идет именно о «патентном терроризме».

Третий метод расчета компенсации — это двукратный размер стоимости права. Например, на сайте юриста указано, что стоимость использования фотографии определенного автора составляет 25 тысяч рублей. Если СМИ использовало несколько фотографий, то сумма умножается на это количество.

— Возможны ли еще какие-то варианты, кроме выплаты компенсации?

— Только инициирование процедуры банкротства, если ты понимаешь, что денег, которые требуют юристы, у тебя точно нет, а перспективы дела плохи. Если речь идет о не очень больших суммах, то, как правило, людям проще выплатить их в досудебном порядке и далее работать более осторожно.

«Патентный терроризм»

— Вы упомянули «патентный терроризм». Это сейчас распространенное явление? Часто приходится с ним сталкиваться?

— Есть такое понятие, как злоупотребление правом, когда правообладатель подает иск не для того, чтобы восстановить свои интересы, а чтобы заработать. Бывают явные злоупотребления, когда мы видим, что истец, подающий иск в суд, требующий какие-то миллионные компенсации, по сути, деятельности не ведет. Его доход составляют отчисления с судебных исков, которые он подает, а не предпринимательская деятельность. Такие случаи можно признать злоупотреблением права со стороны истца, но эти дела сложные, и с учетом загрузки нашей судебной системы решений не в пользу истцов по таким искам мы видим очень мало. Доказывать злоупотребление правом очень тяжело. У нас есть несколько кейсов, где нам удалось добиться отказа в иске истцу на основании того, что истец, добиваясь компенсации, не смог доказать использование товарного знака. Но по авторским правам такое использование доказывать не нужно. Как правило, мы объясняем судьям, что речь идет о «патентном терроризме», и нам удается снижать сумму компенсации до минимального предела. Понятно, что это тоже неприятно, но проиграть иск на 450 тысяч за продажу нескольких наклеек — точно гораздо хуже.

— По вашим наблюдениям, предприниматели ходят в суды сами по таким делам, зарабатывая на исках, или их представляют юристы?

— Как правило, предприниматели в суды сами не ходят, особенно истцы. Они готовятся к суду, нанимают юристов. Если мы говорим о добросовестных предпринимателях, то это нормально. У тебя есть права, их нарушили, ты нашел юриста и пошел с ним в судебный процесс, так как интеллектуальная собственность считается достаточно сложной сферой в юриспруденции.

Но есть и другие ситуации, когда юристы или компании специализируются на таких делах. Например, если идет речь о СМИ, то они находят авторов, договариваются с ними и потом выставляют иски. Причем часто бывает, что авторы ранее сами заливали свои фотографии в интернет, в том числе в стоки на бесплатное скачивание. После передачи прав юристы убирают фото из стоков, ищут сайты, на которых фотографии использовали, и подают иски. Более того, представитель правообладателя размещает на каком-нибудь сайте информацию о том, что фотография автора стоит определенную сумму (например, в одном из наших кейсов это были 25 тысяч рублей), и расчет компенсации идет по третьему методу.

По моей оценке, одна из компаний, специализирующихся на исках по фотографиям, подала в суды более 1000 исков и выиграла по ним более 100 миллионов рублей. Это процесс, поставленный на поток, с шаблонными исками и положительными решениями судов.

Причем мы с вами видим только верхушку айсберга, так как большинство предпринимателей, столкнувшись с этой проблемой и понимая, что найм IP-юристов будет соразмерен той компенсации, которую им придется заплатить, принимают решение урегулировать вопрос в досудебном порядке. Этих данных мы не видим, то есть не можем посчитать, сколько средств реально получают «патентные тролли».

Как снизить риски

— Можете дать рекомендации предпринимателям, как обезопасить себя от таких рисков?

— Как минимум, обратите внимание на странные покупки. Например, если человек приходит к вам каждый день и покупает единицу какого-то товара.

Еще один риск — по таким делам есть возможность упрощенного судопроизводства. То есть если на юридическое лицо подан иск в сумме до 1,2 миллиона рублей, а на индивидуального предпринимателя — до 600 тысяч рублей, то судья имеет право рассмотреть иск в упрощенном порядке и принять решение без вызова сторон. Если предприниматель не находится по юридическому адресу, не следит за корреспонденцией, не подписан на сайт кадарбитра, то он просто может пропустить эту претензию и узнать о том, что проиграл судебный процесс, только, например, когда у него в инкассовом порядке спишутся деньги со счета.

Когда предприниматель увидит, что ему выдан исполнительный лист, в отношении компании введено исполнительное производство, и будет пытаться разобраться в ситуации, может оказаться, что сроки уже пропущены.

Были прецеденты, когда юристы, представляющие интересы правообладателей, сами заказывали торт для ребенка со смешариками, а потом выставляли иск кондитерам. На мой взгляд, это очевидное злоупотребление правом, что в части судебных дел потом было подтверждено судебной практикой. Однако есть дела, выигранные такими представителями. А сколько предпринимателей согласились отдать деньги, чтобы не идти в суд — сложно представить. В подобных ситуациях речь у правообладателей идет точно не о восстановлении баланса интересов, для чего законодатель придумал компенсацию, а о том, чтобы просто заработать — и желательно на бизнесменах, которые не могут дать достойный отпор.

— У предпринимателей есть возможность подстраховаться и проверить товарные знаки перед тем, как делать закупку товара?

— Безусловно, я рекомендую проверять маркировку на товарах, которые закупают предприниматели. Это можно сделать на бесплатных ресурсах, указанных на сайте Роспатента. Но, на мой взгляд, они не очень удобные.

Кроме того, все патентные поверенные сегодня делают проверки логотипов на то, свободны ли обозначения от прав третьих лиц. Как минимум, этими возможностями стоит пользоваться. За проверкой можно обратиться к любому патентному поверенному.

Еще один вариант: если предприниматель не хочет ни с кем связываться, но очень хочет заняться бизнесом, то можно продавать товары без маркировок. То есть нужно убедиться, что на самих товарах — футболках, носках и т.д., на упаковке, на этикетках нет никаких обозначений, а только наименование товара, его состав и размер. Тогда предприниматель может быть спокоен: он не нарушит ничьих прав, так как не использует никаких товарных знаков.

Также обращайте внимание на фотографии и картинки, которые являются объектами авторских прав. Если узнали изображение, например чебурашки, лучше воздержаться от перепродажи такого товара, если у продавца нет необходимых лицензий на использование объектов авторского права.

Устранить перегибы

— На ваш взгляд, нужно ли вносить какие-то корректировки в законодательство в сфере интеллектуальной собственности?

— Я бы сказала, что защита добросовестных правообладателей сейчас осуществляется более эффективно, чем лет 10 назад, а я работаю в сфере патентного права с 2007 года. Но перегибы, о которых я говорила, есть, и их, конечно, нужно регулировать с помощью как изменений законодательства, так и разъяснений правоприменительной практики.

Например, дать больше маневра судьям для снижения компенсации, особенно по искам тех компаний, которые массово подают иски и явно на этом зарабатывают, а не восстанавливают баланс интересов правообладателя.

— Планируете ли вы, как член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», выступать с такими законодательными инициативами, обсуждать эту тему с профессиональным сообществом?

— В этом году в рамках Дней предпринимателя в Новосибирской области мы планируем проводить семинар по интеллектуальному праву, в котором примут участие наши коллеги из профильных комитетов из разных регионов России. Думаю, что в рамках мероприятия мы будем обсуждать этот вопрос.

Как я уже отмечала, сегодня уже очень много предпринимателей, понесших большие убытки от действий «патентных троллей», и об этом говорят многие патентные поверенные в своих статьях и роликах. Я очень надеюсь, что нам удастся организоваться, так как для разработки предложений необходима группа инициативных людей.

Александра Болотова, патентный поверенный РФ №1607, директор ООО «Сибирь Патент» (входит в 20 лучших юридических компаний России, по данным рейтинга «Право-300», в номинации «Интеллектуальная собственность), сертифицированный судебный эксперт, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам, рекомендованный юрист на основании рейтинга «Право-300».