Банк УРАЛСИБ в Новосибирске аккредитовал жилой дом в микрорайоне «Солнечные часы 3 »

ЖК «Солнечные часы 3» — это комплекс кирпичных домов переменной этажности. Квартиры имеют различные планировки — от студий до трехкомнатных, общей площадью от 20,1 до 90,1 кв. м. На прилегающей к домам территории организованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха. В микрорайоне предусмотрены открытые гостевые парковки. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины, парки и озеро.

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действует программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка в Новосибирске и по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка